135ª Canton Fair é concluída, estabelecendo novos recordes em múltiplos indicadores

GUANGZHOU, China, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A 135ª Feira de Importação e Exportação da China ("Canton Fair" ou "a Feira"), que concluiu sua exposição no local em 5 de maio de 2024, em Guangzhou, estabeleceu novos marcos na sua história, mantendo a operação regular da plataforma on-line.

A Feira contou com a presença de 246.000 compradores estrangeiros de 215 países e regiões, um aumento recorde de 24,5% em relação à última sessão. Foram contados 160.000 compradores de países do Cinturão e Rota e 61.000 compradores de países membros do RCEP, marcando um aumento de 25,1% e 25,5%, respectivamente; os países do BRICS trouxeram outros 52.000, um aumento de 27,6%, enquanto os compradores da Europa e da América do Norte totalizaram cerca de 50.000. Os principais compradores incluíram representantes de 226 empresas multinacionais, como Walmart, Auchan e Tesco.

Também foram alcançadas conquistas notáveis em diversas métricas. Em termos de transações realizadas durante o período da feira, as transações de exportação off-line totalizaram 24,7 bilhões de dólares, mostrando sinais de crescimento de recuperação, enquanto as exportações on-line atingiram 3,03 bilhões de dólares.

A Feira apresentou mais de um milhão de novos produtos em diversas categorias, incluindo 100.000 produtos inteligentes, 400.000 produtos verdes de baixo carbono e 210.000 itens com direitos de propriedade intelectual independentes. O Pavilhão Internacional recebeu aproximadamente 680 empresas de mais de 50 países e regiões, com uma taxa de participação dos países do Cinturão e Rota de 64 por cento.

A plataforma on-line manteve sua operação estável, atraindo mais de 408.000 visitantes estrangeiros. Os estandes dos expositores receberam mais de 3,41 milhões de visitas, demonstrando um impressionante nível de engajamento por meio de 1.291 demonstrações ao vivo, que atraíram quase 17.200 visualizações.

Além disso, a 135ª Canton Fair sediou 264 eventos promocionais de "Trade Bridge" (ponte comercial) destinados a promover conexões da cadeia de fornecimento global, resultando em potenciais intenções de fornecimento no valor de aproximadamente US$ 340 milhões.

Pela primeira vez, houve também uma área dedicada para empresas de comércio eletrônico transfronteiriços, juntamente com empresas de armazenamento no exterior de 11 províncias, destacando as crescentes capacidades de infraestrutura comercial digital da China.

Após a conclusão da feira presencial em 5 de maio, a Canton Fair continuou seus serviços on-line, organizando eventos direcionados de intercâmbio comercial, juntamente com atividades específicas do setor, ressaltando seu status como uma feira comercial "permanente" projetada para facilitar oportunidades de comércio global contínuas além das fronteiras físicas. Para mais informações, visite https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

