A centésima trigésima oitava Canton Fair reflete o crescente impulso no desenvolvimento da manufatura inteligente

GUANGZHOU, China, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ — Na vanguarda da transformação global da manufatura, a China Import and Export Fair (Canton Fair) continua sendo uma plataforma essencial para apresentar tecnologias emergentes e promover o desenvolvimento industrial. Durante a Fase 1 da 138ª Canton Fair, realizada de 15 a 19 de outubro, os expositores apresentaram inovações de sistemas CNC e robótica para IoT industrial e linhas de produção inteligentes, acelerando a integração de automação e sustentabilidade e possibilitando a formação de novas forças produtivas de qualidade em diversos setores.

Um expositor especializado em automação de embalagens apresentou seu mais recente robô de paletização colaborativa. A empresa enfatizou seu compromisso em resolver os desafios de "última milha" na logística, automatizando as etapas finais de embalagem e transporte para garantir a segurança do produto e reduzir os riscos de manuseio manual com o robô de paletização colaborativa.

Com tecnologias patenteadas, suas máquinas oferecem produtividade inigualável, ajudando os clientes a escalar as operações e, ao mesmo tempo, reduzir os custos. Suas máquinas integradas de formação e vedação de caixas transformam uma única folha de papelão em uma caixa totalmente embalada, reduzindo significativamente os custos de mão de obra e melhorando a eficiência. O gerente de vendas da empresa observou que essas soluções atraíram um interesse crescente dos mercados do Sudeste Asiático, onde os fabricantes estão buscando maneiras econômicas de escalar as operações em meio à mudança da dinâmica comercial.

Outro expositor, especializado na pesquisa e fabricação de produtos de escova para aplicações de limpeza, apresentou uma gama diversificada de soluções projetadas para atender a vários setores, refletindo como a inovação tecnológica e de modelos de negócios estão promovendo conjuntamente a transformação no setor de fabricação de escovas. Seu robô de limpeza fotovoltaica, equipado com visão por IA e tecnologia de limpeza adaptativa, detecta com precisão poeira e neve nos painéis, aumentando a eficiência de conversão de energia em mais de 15%. Outra inovação integra sistemas de massagem e sensoriamento para melhorar a produção de laticínios em 8%, contribuindo para melhorias orientadas para o bem-estar na pecuária. Esses produtos são adaptados para o mercado brasileiro e o setor pecuário da Austrália.

O Diretor da Cadeia de Suprimentos da empresa observou que um envolvimento presencial eficaz na Canton Fair permitiu que a empresa entendesse melhor as necessidades dos clientes e expandisse sua presença global.

A digitalização na manufatura tradicional também chamou a atenção nesta sessão. Um expositor de Fujian demonstrou uma plataforma atualizada de gerenciamento de equipamentos industriais integrada a ferramentas de colaboração de IA. Seus roteadores industriais 5G, amplamente aplicados em fábricas inteligentes, conectam linhas de produção, CLPs, robôs e sensores a sistemas em nuvem com latência de milissegundos. De acordo com o gerente regional da empresa, essas soluções ajudaram os clientes industriais a aumentar a conectividade de equipamentos em quase 30% e reduzir o tempo de inatividade em cerca de 40%. O modelo de fábrica digital do expositor exemplificou como as tecnologias emergentes podem otimizar a eficiência da produção, permitir a manutenção preditiva e promover o crescimento industrial sustentável.

O foco da Canton Fair na automação industrial ressalta o papel maior da China no avanço do ecossistema global de manufatura. À medida que os expositores continuam a aprimorar o desempenho tecnológico e a integração de sistemas, a Feira demonstra como a produtividade orientada pela inovação está remodelando a competitividade industrial e acelerando a transição para uma produção mais inteligente, sustentável e resiliente em todo o mundo.

Para se registrar a 138ª Canton Fair, clique em https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808103/image_969985_27095833.jpg

FONTE Canton Fair