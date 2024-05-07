第135屆廣交會圓滿落幕，多項指標創新高

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Canton Fair

07 5月, 2024, 21:32 CST

廣州2024年5月7日 /美通社/ -- 2024年5月5日，第135屆廣交會在廣州圓滿落幕，線上平台繼續常態化運行。

共有來自215個國家和地區的24.6萬境外采購商線下參會，比上屆增加24.5%，刷新紀錄。其中，共建「一帶一路」國家采購商16萬人，增長25.1%；RCEP成員國6.1萬人，增長25.5%；金磚國家采購商5.2萬人，增長27.6%；歐美采購商5萬人。美國沃爾瑪、法國歐尚、英國特易購等226家跨國頭部企業組織買手參會。

出口成交呈恢復性增長態勢。本屆廣交會線下出口成交247億美元，線上出口成交30.3億美元。

展會展示新品超100萬件。企業在線上平台展出智能產品10萬件、綠色低碳產品40萬件、自主知識產權產品21萬件。進口展共有來自50個國家和地區的680家企業參展。其中，共建「一帶一路」國家參展企業占比64%。

線上平台運行平穩。線上參會國際采購商40.8萬人。參展企業店鋪累計訪問量341.2萬次，連線展示1291場，吸引超1.7萬人次觀看。

本屆廣交會共舉辦264場「貿易之橋」廣交會推介暨全球供采對接活動，意向采購金額約3.4億美元。

此外，展會還首次設立跨境電商和海外倉展示區，11個省份組織150余家跨境電商和海外倉企業參展。

5月5日線下展閉幕之後，廣交會線上平台將繼續常態化運行，於線上組織系列精准貿易對接和行業主題活動，持續打造「永不落幕」的廣交會！了解廣交會更多資訊，敬請注冊https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

SOURCE Canton Fair

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