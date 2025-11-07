A 138ª Canton Fair termina com sucesso

GUANGZHOU, China, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A 138ª Canton Fair teve um final bem-sucedido em 4 de novembro. A feira estabeleceu novos recordes históricos em vários indicadores, incluindo a participação de compradores estrangeiros e produtos inovadores, inteligentes e ecológicos.

Um total de mais de 310.000 compradores estrangeiros de 223 países e regiões participaram desta sessão, um aumento de 7,5% em comparação com a sessão anterior, atingindo uma nova alta. Entre eles, 214.000 compradores eram de países da Bri, registrando um aumento de 9,4%. A transação de exportação pretendida atingida no local desta sessão totalizou US $ 25,65 bilhões, mantendo o impulso ascendente. Os expositores afirmaram que a Canton Fair é um local privilegiado repleto de oportunidades e leads de alta qualidade - a plataforma ideal para consolidar parcerias de longa data, forjar novas e expandir para novos mercados. Muitos compradores visitavam ou visitavam fábricas. Esperava-se que mais negócios fossem alcançados.

As empresas expositoras buscaram inovação, inteligência e proteção ambiental em materiais, artesanato e cadeias de suprimentos. Produtos novos e verdes e produtos com direitos de propriedade intelectual independentes representaram 23,3%, 23,5% e 23,9% do total de 4,6 milhões de produtos, respectivamente. Capacitação em IA, manufatura inovadora e inteligente, personalização de baixo carbono e alta qualidade foram as palavras-chave ao longo de três fases. Robôs humanoides, dispositivos de interface cérebro-computador, móveis para casa sem plástico, materiais de base biológica, dispositivos de reabilitação assistidos por IA e impressão 3D foram as exposições mais populares.

A integração de tecnologia digital e inteligente melhorou a experiência de aplicação de crachás, navegação em exposições, conversas de negócios e matchmaking. Adotado pela primeira vez, o crachá de código QR pode ser emitido em 30 segundos, o que é seis vezes mais rápido do que antes. Ativada por Bluetooth, 5G e BDS, a primeira navegação inteligente em nível de estande da China foi colocada em uso. Dispositivos como o AI Guide e o Smart Way Finder foram atualizados para oferecer "navegação com um toque e consulta de informações com um código", que foram usados 477.000 vezes. O APLICATIVO Canton Fair teve um download adicional de 415.000 vezes.

Da promoção comercial às atividades de apoio, os serviços reconfortantes facilitaram uma melhor cooperação. 9 eventos de correspondência "Trade Bridge", 17 atividades de transmissão ao vivo "Discover Canton Fair with Bee and Honey" e 13 fóruns temáticos ajudaram as empresas a explorar os mercados-alvo. 240 instituições de serviços que abrangem finanças, logística, testes e design forneceram mais de 100 mil consultas.

A 139ª Canton Fair será realizada em Guangzhou de 15 de abril a 5 de maio de 2026. Para mais informações, acesse https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815794/image_969985_37378971.jpg

FONTE Canton Fair