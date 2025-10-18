A 138ª Canton Fair constrói uma plataforma de comércio global perfeita com atualizações de serviço e experiência

GUANGZHOU, China, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A 138ª China Import and Export Fair (Canton Fair), que acontecerá de 15 de outubro a 4 de novembro em Guangzhou, está fortalecendo seu papel como uma plataforma fundamental para o comércio global por meio de serviços de atendimento de ponta a ponta e serviços comerciais de cadeia completa, além de uma melhor experiência do comprador.

As atualizações de transporte melhoram ainda mais a acessibilidade. O metrô de Guangzhou permitiu a entrada direta no portão ao passar cartões bancários internacionais e ofereceu um passe diário com tema da Feira de Cantão. O aplicativo oficial da Canton Fair inclui um recurso integrado de emissão de ingressos. Novas ferrovias interurbanas e linhas de metrô conectam o recinto de feiras ao Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun em 30 minutos e às principais cidades da Área da Grande Baía em uma hora. Mais de 400 quiosques de autoatendimento em aeroportos, estações e hotéis permitem que os compradores coletem crachás imediatamente após a chegada, garantindo uma transição perfeita das viagens para o comércio.

A Feira agora serve mais de 110.000 refeições diárias, com mais de 300 pratos que destacam a culinária cantonesa local e internacional. O "Canton Fair Music & Cuisine Festival" adiciona um toque cultural, misturando restaurantes e entretenimento com intercâmbio de negócios.

Para superar as barreiras linguísticas, foram adicionados quatro pontos de serviço de tradução em todo o Complexo, equipados com 400 dispositivos de tradução e com mais de 100 intérpretes profissionais.

Com foco na resolução de pontos problemáticos comuns no comércio transfronteiriço, a Feira introduziu um conjunto de serviços profissionais de suporte comercial no local, projetados para tornar os negócios mais fáceis e eficientes para compradores e fornecedores globais. Estrategicamente localizados ao longo de rotas de exposição de alto tráfego, esses pontos de atendimento são apoiados por 240 instituições de serviços comerciais que cobrem todo o ciclo comercial, incluindo finanças, seguros, logística, design de produtos, inspeção e consultoria. Eles fornecem acesso imediato à assistência profissional sem interromper a experiência de atendimento.

Os serviços financeiros e de restituição de impostos também foram simplificados. Todos os estabelecimentos agora aceitam cartões de crédito internacionais, RMB digital, pagamentos móveis e dinheiro. Uma nova zona de reembolso de impostos no local permite que os visitantes que partem reivindiquem descontos diretamente no Complexo, enquanto 250 de quase 1.000 lojas elegíveis para reembolso oferecem suporte a reembolsos instantâneos em toda a cidade.

Com esses aprimoramentos, a Canton Fair reafirma seu papel como uma porta de entrada dinâmica para o crescimento global dos negócios e parcerias duradouras.

