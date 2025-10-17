A 138ª Canton Fair abre com ênfase em inovação, inteligência e sustentabilidade

GUANGZHOU, China, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 15 de outubro, a 138ª China Import and Export Fair (Canton Fair) foi oficialmente inaugurada em Guangzhou. Com mais de 240.000 compradores de 218 mercados pré-registrados na Feira em 13 de outubro, esta sessão apresenta um aumento de 10% em relação à sessão anterior. Notavelmente, houve um crescimento significativo no número de compradores da União Europeia, dos Estados Unidos e dos países que participam da Iniciativa do Cinturão e Rota.

Com forte ênfase em inovação, inteligência e sustentabilidade, a 138ª Canton Fair continua capacitando as empresas a transformar oportunidades em resultados tangíveis.

A inovação é um tema central desta sessão. Com uma programação recorde de mais de 32.000 expositores, incluindo cerca de 3.600 participantes pela primeira vez, a Feira está injetando nova vitalidade e diversidade no mercado global. Mais de 600 novos eventos de coleção serão lançados. 63% dos produtos abordados nos eventos incorporam novas tecnologias, enquanto 48% apresentam atualizações funcionais.

A 138ª Canton Fair também marca um novo capítulo em sua evolução com a estreia de uma Zona de Saúde Inteligente dedicada na Fase 3 (de 31 de outubro a 4 de novembro). Projetada para promover novos motores de crescimento para o comércio exterior, facilitar a colaboração internacional e fortalecer a cadeia global de suprimentos de saúde, a zona exibirá inovações de ponta de 47 empresas líderes. As exposições incluirão robôs médicos, sistemas de diagnóstico inteligentes e outras soluções avançadas que refletem a rápida expansão do mercado global de saúde digital.

A tecnologia inteligente também está redefinindo a experiência do comprador. Esta sessão da Canton Fair atualizou totalmente seus serviços de navegação inteligente, apresentando quatro ferramentas inteligentes: navegação de estande, sistemas de guia complexos, o assistente ASK ME AI e quiosques de direção inteligentes. Juntos, eles permitem a navegação com um clique em toda a exposição, ajudando os compradores a explorar com mais eficiência e tornando a experiência de compra mais tranquila e conveniente.

A sustentabilidade também é o centro das atenções. Ao longo da Feira, mais de um milhão de produtos verdes e de baixo carbono serão exibidos. Além disso, um piloto de construção de cabine modular foi lançado para reduzir o tempo de configuração, reduzir custos e minimizar o impacto ambiental por meio de componentes reutilizáveis de "bloco de construção".

Ao combinar inovação, inteligência e sustentabilidade, a 138ª Canton Fair reafirma seu papel como uma ponte vital que conecta a China e o mundo por meio do comércio, da tecnologia e da oportunidade compartilhada.

Para se inscrever para sua participação, clique em https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799005/image_969985_26284357.jpg

FONTE Canton Fair