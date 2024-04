26. Weltrekord: Ausgangsleistung des i-TOPCon-Moduls vom n-Typ von Trina Solar erreicht 740,6 W

CHANGZHOU, China, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Das von Trina Solar entwickelte i-TOPCon-Modul vom n-Typ mit 210 mm hat eine maximale Ausgangsleistung von 740,6 W erreicht, was einen neuen Weltrekord darstellt und vom TÜV SÜD zertifiziert wurde, wie das State Key Laboratory of PV Science and Technology in Changzhou (Provinz Jiangsu) mitteilte. Es ist das 26. Mal, dass Trina Solar einen Weltrekord bei der Umwandlungseffizienz und der Ausgangsleistung von PV-Modulen aufgestellt hat, was seine Führungsrolle in der PV-Branche unterstreicht.

„Jeder Durchbruch ist das Ergebnis unseres unermüdlichen Strebens nach technologischer Innovation und Exzellenz", sagte Gao Jifan, Vorsitzender und Geschäftsführer von Trina Solar sowie Direktor des State Key Laboratory of PV Science and Technology. „Diese anhaltende Führungsposition bei der i-TOPCon-Technologie verdeutlicht die Wettbewerbsfähigkeit und den Willen von Trina Solar, die Ära von 700W+ und fortschrittlicher Technologieplattform vom n-Typ mit 210 mm anzuführen. Die Förderung und Sicherung von Innovationen dient auch als Wachstumskatalysator für die Branche."

Die neueste Errungenschaft wird durch eine ausgeklügelte Integration fortschrittlicher Verfahren wie i-TOPCon, laserinduziertes Brennen, Randpassivierung, hochohmige dichte Gitter und hochdichte Verkapselungstechnologie für niederohmige Verbindungen ermöglicht. Diese Innovationen haben die Zellpassivierung deutlich verbessert, die optische Nutzbarkeit maximiert und die elektrischen Verluste minimiert, was sich in einer erheblichen Steigerung der Modulleistung und -effizienz niederschlägt.

Trina Solar ist Vorreiter bei der industriellen Anwendung der i-TOPCon-Technologie. Das Unternehmen stellte 2015 den ersten Weltrekord für industrielle i-TOPCon-Großzellen vom n-Typ auf und übernahm 2018 die Führung bei der Förderung der TOPCon-Zelltechnologie vom Labor zur Industrialisierung. Trina Solar kündigte im vergangenen August die Massenproduktion von Modulen der Serie Vertex N 700W+ an und ist damit der erste Modulhersteller, der TOPCon-Module mit einer Leistung von mehr als 700 W in Serie produziert. Das Unternehmen hat seine i-TOPCon-Technologie verbessert, und die Ausgangsleistung seines Moduls vom n-Typ mit 210 mm erreichte 720,53 W, die höchste Ausgangsleistung unter den in Massenproduktion herstellbaren TOPCon-Modulen. Die hocheffizienten und leistungsstarken Module vom n-Typ von Trina Solar sind auf dem Markt weithin anerkannt und werden in Kraftwerken von Energieversorgern sowie in Gewerbe- und Industriekraftwerken eingesetzt.

Trina Solar setzt sich weiterhin für die Entwicklung der fortschrittlichen TOPCon-Technologie ein und entwickelt neue Technologien weiter, um seine Führungsrolle im TOPCon-Bereich zu demonstrieren. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Patente im Bereich TOPCon.

Das nachhaltige Wachstum der TOPCon-Technologie hat weithin Anerkennung gefunden und es gibt reichlich Raum für weitere Fortschritte. Trina Solar verfolgt unbeirrbar einen zukunftsorientierten Ansatz, um Innovationen zu entwickeln und mehr Wert für seine Kunden weltweit zu schaffen.