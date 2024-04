26e record mondial pour le module i-TOPCon de type n de Trina Solar qui atteint une puissance de 740,6 W

CHANGZHOU, Chine, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le module propriétaire i-TOPCon de type n de 210 mm de Trina Solar a atteint une puissance maximale de 740,6 W, établissant un nouveau record mondial certifié par TÜV SÜD, selon son laboratoire-clé d'État de Sciences et Techniques photovoltaïques à Changzhou, dans la province du Jiangsu. C'est la 26e fois que Trina Solar établit un record mondial en matière d'efficacité de conversion et de puissance de sortie des modules photovoltaïques, ce qui souligne son leadership dans l'industrie photovoltaïque.

« Chaque percée est le résultat de notre quête incessante d'innovation et d'excellence technologiques, a déclaré Gao Jifan, président-directeur général de Trina Solar et directeur du laboratoire-clé d'État de Sciences et Techniques photovoltaïques. Ce leadership soutenu dans la technologie i-TOPCon souligne la compétitivité de Trina Solar et sa volonté de devenir le fer de lance de l'ère des 700 W+ et de la plateforme technologique avancée de type n de 210 mm. Promouvoir et préserver l'innovation permet également de catalyser la croissance pour l'industrie. »

Cette dernière réalisation est le fruit d'une intégration sophistiquée de processus avancés, notamment i-TOPCon, le déclenchement par laser, la passivation des bords, les grilles denses à haute résistance et la technologie d'encapsulation à haute densité pour les connexions à faible résistance. Ces innovations ont considérablement amélioré la passivation des cellules, maximisé l'utilisation optique et minimisé les pertes électriques, ce qui a entraîné une augmentation substantielle de la puissance et de l'efficacité des modules.

Trina Solar ouvre la voie à l'application industrielle de la technologie i-TOPCon. L'entreprise a établi le premier record mondial pour les cellules i-TOPCon industrielles de type n à grande surface en 2015 et a pris la tête de la promotion de la technologie des cellules TOPCon, du laboratoire à l'industrialisation en 2018. En août dernier, Trina Solar a annoncé la production en masse des modules de la série Vertex N 700W+, devenant ainsi le premier fabricant de modules à produire en masse des modules TOPCon d'une puissance supérieure à 700 W. L'entreprise a amélioré sa technologie i-TOPCon, et la puissance de sortie de son module de type n de 210 mm a atteint 720,53 W, la plus élevée parmi les modules TOPCon pouvant être produits en masse. Les modules de type n à haut rendement et à haute puissance de Trina Solar sont largement reconnus par le marché et sont utilisés dans les centrales électriques des services publics et dans les centrales électriques commerciales et industrielles.

Trina Solar reste engagée dans le développement de la technologie avancée TOPCon et continue à mettre à niveau de nouvelles technologies, mettant en avant son leadership dans le domaine TOPCon. La société détient plus de 100 brevets dans le domaine TOPCon.

La croissance durable de la technologie TOPCon a été largement reconnue, et les possibilités de progrès sont nombreuses. Trina Solar est inébranlable dans son approche prospective de l'innovation et de la création de valeur pour ses clients dans le monde entier.