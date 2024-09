3B Scientific adquire indústrias de simuladores veterinários

HAMBURGO, Alemanha, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- 3B Scientific, líder global na fabricação e comercialização de produtos educacionais médicos e científicos, anunciou hoje que adquiriu a Veterinary Simulator Industries (VSI), uma desenvolvedora líder de modelos de simulação veterinária.

Fundada com o compromisso de promover a educação veterinária, a VSI desenvolveu uma gama de simuladores veterinários altamente realistas e eficazes que estão redefinindo a forma como o treinamento veterinário é ministrado. Com foco em qualidade e inovação, os produtos da VSI fornecem uma abordagem prática e prática para a educação veterinária, atendendo às diversas necessidades de educadores e estudantes em todo o mundo. "A Veterinary Simulator Industries é amplamente reconhecida por suas excelentes soluções de treinamento veterinário, que complementam perfeitamente nossa extensa gama de ferramentas educacionais. Estamos entusiasmados em receber a VSI na família 3B Scientific. Ao combinar nossos pontos fortes no desenvolvimento de produtos, fabricação e distribuição global, pretendemos estabelecer novos padrões na educação veterinária, oferecendo recursos incomparáveis para instituições de treinamento e profissionais em todo o mundo", comentou Todd Murray, CEO da 3B Scientific.

David Jackson, diretor administrativo da Veterinary Simulator Industries, acrescentou: "Unir forças com a 3B Scientific é um passo empolgante para a VSI. O alcance global do Grupo Científico 3B e o compromisso com a inovação nos permitirão desenvolver ainda mais nossa linha de produtos e agregar ainda mais valor à comunidade de educação veterinária. Juntos, esperamos criar simuladores mais avançados e realistas e expandir o acesso a ferramentas de treinamento de alta qualidade."

Sobre o Grupo Científico 3B

A 3B Scientific, fundada em 1948 em Hamburgo, Alemanha, é uma fornecedora global de simuladores médicos de última geração e produtos educacionais para saúde e treinamento veterinário. Com presença em mais de 120 países, o Grupo Científico 3B continua a impulsionar sua missão de promover a oferta de educação médica e veterinária em todo o mundo.

Para mais informações sobre a 3B Scientific, visite www.3bscientific.com.

Sobre a Veterinary Simulator Industries

A Veterinary Simulator Industries (VSI) é uma desenvolvedora líder de simuladores veterinários de alta qualidade, projetados para oferecer experiências de treinamento realistas e práticas que aprimoram a educação e o treinamento veterinário. Os produtos da VSI são confiáveis por educadores e profissionais em todo o mundo por seu realismo e eficácia educacional.

Para saber mais sobre a VSI, visite www.vetsimulators.com.

