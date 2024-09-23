3B Scientific收購獸醫模擬模型開發商Veterinary Simulator Industries

德國漢堡2024年9月23日 /美通社/ -- 全球醫學及科學教育產品製造與營銷領導者3B Scientific今日宣佈，已收購領先的獸醫模擬模型開發商Veterinary Simulator Industries（簡稱「VSI」）。

VSI致力於推動獸醫教育的發展，開發出一系列高度逼真且高效的獸醫模擬器，重新定義了獸醫培訓的方式。VSI專注於品質與創新，其產品為獸醫教育提供了實用且動手操作的學習方式，滿足全球教育者和學生的多元需求。3B Scientific行政總裁Todd Murray表示：「Veterinary Simulator Industries以其卓越的獸醫培訓解決方案而廣受認可，這些產品與我們廣泛的教育工具完美互補。我們非常高興歡迎VSI加入3B Scientific大家庭。透過結合我們在產品開發、製造和全球分銷方面的優勢，我們旨在為獸醫教育樹立新標準，為全球培訓機構和專業人士提供無與倫比的資源」。

Veterinary Simulator Industries總經理David Jackson補充道：「與3B Scientific聯手是VSI向前邁出的激動人心的一步。3B Scientific集團的全球影響力及其對創新的承諾，將使我們能夠進一步拓展產品線，為獸醫教育界帶來更大的價值。我們期待攜手創造更先進、更逼真的模擬器，並擴大高品質培訓工具的使用範圍。」

關於3B Scientific集團

3B Scientific在1948年於德國漢堡成立，是全球領先的先進醫療模擬器及醫療和獸醫培訓教育產品供應商。3B Scientific集團在120多個國家/地區擁有業務，持續推動其使命，促進全球醫療和獸醫教育。

有關3B Scientific的詳情，請瀏覽www.3bscientific.com。

關於Veterinary Simulator Industries

Veterinary Simulator Industries（簡稱「VSI」）是一家領先的高品質獸醫模擬器開發商，旨在提供逼真的實操訓練體驗，提升獸醫教育與培訓。VSI的產品因其真實性和教育效果而受到全球教育者和專業人士的信賴。

若要了解更多關於VSI的資訊，請造訪www.vetsimulators.com。

SOURCE 3B Scientific