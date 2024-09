3B Scientific acquiert Veterinary Simulator Industries

HAMBOURG, Allemagne, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- 3B Scientific, un leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de matériels didactiques pour la formation scientifique et médicale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Veterinary Simulator Industries (VSI), un développeur de modèles de simulation vétérinaire de premier plan.

Fondé dans le but de faire progresser l'enseignement vétérinaire, VSI a développé une gamme de simulateurs vétérinaires très réalistes et efficaces qui redéfinissent la manière dont la formation vétérinaire est dispensée. En mettant l'accent sur la qualité et l'innovation, les produits de VSI offrent une approche pratique et concrète de l'enseignement vétérinaire, répondant aux divers besoins des éducateurs et des étudiants du monde entier. « Veterinary Simulator Industries est largement reconnu pour ses solutions de formation vétérinaire exceptionnelles, qui complètent parfaitement notre vaste gamme d'outils pédagogiques. Nous sommes ravis d'accueillir VSI dans la famille 3B Scientific. En combinant nos forces en matière de développement de produits, de fabrication et de distribution mondiale, nous visons à établir de nouvelles normes dans le domaine de l'éducation vétérinaire, en offrant des ressources inégalées aux établissements de formation et aux professionnels du monde entier », a commenté Todd Murray, PDG de 3B Scientific.

David Jackson, directeur général de Veterinary Simulator Industries, a ajouté : « L'association avec 3B Scientific représente une étape passionnante pour VSI. La portée mondiale du groupe 3B Scientific et son engagement en faveur de l'innovation nous permettront de poursuivre le développement de notre gamme de produits et d'apporter une valeur ajoutée encore plus grande à la communauté de l'enseignement vétérinaire. Ensemble, nous nous réjouissons de créer des simulateurs plus avancés et plus réalistes et d'élargir l'accès à des outils de formation de haute qualité ».

À propos du groupe 3B Scientific

3B Scientific, fondé en 1948 à Hambourg, en Allemagne, est un fournisseur mondial de simulateurs médicaux et de produits éducatifs de pointe pour la formation médicale et vétérinaire. Présent dans plus de 120 pays, le groupe 3B Scientific poursuit sa mission de promotion de l'enseignement médical et vétérinaire dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur 3B Scientific, visitez le site www.3bscientific.com.

À propos de Veterinary Simulator Industries

Veterinary Simulator Industries (VSI) est l'un des principaux développeurs de simulateurs vétérinaires de qualité, conçus pour offrir des expériences de formation réalistes et pratiques qui améliorent l'enseignement et la formation vétérinaires. Les éducateurs et les professionnels du monde entier font confiance aux produits de VSI pour leur réalisme et leur efficacité pédagogique.

Pour en savoir plus sur VSI, visitez le site www.vetsimulators.com.

