42ª Reunião Anual da ESHRE: Reduzir pela metade os custos do tratamento de fertilidade pode mais do que dobrar os nascimentos, mostra grande estudo global

Um estudo internacional de referência descobriu que reduzir pela metade os custos diretos dos pacientes estava associado a um aumento de 2,67vezes nos nascimentos alcançados por meio da tecnologia de reprodução assistida (TARV).

LONDRES, 6 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Apresentado na 42ª Reunião Anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE), o estudo analisou o registro de ART, dados econômicos e demográficos de 22 países e regiões entre 2021 e 2023, representando mais de 95% da atividade global de ART, para avaliar as variações internacionais na acessibilidade de preços.

Para comparar países/regiões de forma consistente, os pesquisadores desenvolveram uma métrica de acessibilidade "custo-para-bebê" estimando o custo necessário para alcançar um nascimento vivo por meio da TARV.

O custo bruto para o bebê foi calculado usando os custos médios de tratamento por ciclo, incluindo transferência de embriões, teste genético pré-implantação, quando usado, e medicamentos, juntamente com o número ponderado por idade de ciclos necessários para alcançar um nascimento vivo. O custo líquido para o bebê foi contabilizado para programas de reembolso, subsídios e benefícios fiscais aplicáveis a cada país/região. Os custos brutos e líquidos foram expressos como uma porcentagem da renda familiar mediana após impostos.

Os resultados revelaram diferenças internacionais significativas na acessibilidade. O custo bruto para o bebê variou mais de 12 vezes entre países e regiões, variando de 66% da renda familiar média em Israel a 833% na África (excluindo Egito, Tunísia e África do Sul), enquanto o custo líquido para o bebê variou de 13% em Israel a 825% na África.

Países/regiões com custo bruto para o bebê abaixo de 100% e custo líquido para o bebê abaixo de 50% da renda familiar média alcançaram consistentemente os níveis mais altos de utilização de TARV, incluindo Coreia do Sul (11,8% dos nascimentos via TARV), Espanha (11,7%) e Japão (9,3%).

Por outro lado, em países/regiões como Brasil, Índia e Sudeste Asiático, onde os custos se aproximam de duas ou três vezes a renda familiar média anual, a proporção de nascimentos por TARV caiu para entre 0,2% e 0,4%.

A autora principal, Dra. Stephanie Kuku, da Conceivable Life Sciences, disse: "Foi realmente impressionante ver quanto da variação poderia ser explicada por uma única métrica de acessibilidade. Nossos modelos explicaram entre 77% e 84% da variação na utilização da ARTE."

Olhando para o futuro, o Dr. Kuku disse que as descobertas fornecem uma referência clara para melhorar o acesso ao tratamento de fertilidade. "Nossa análise é fundamentalmente centrada no paciente: ela pergunta o que uma família típica realmente ganha e o que eles realmente teriam que gastar para ter um bebê através da ARTE. O limiar de 50% não é uma construção teórica; é uma observação fundamentada do que as nações de alto desempenho alcançaram."

FONTE ESHRE 42nd Annual Meeting