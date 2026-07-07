42ª Reunión Anual de ESHRE: Reducir a la mitad los costos del tratamiento de fertilidad podría más que duplicar los nacimientos, muestra un importante estudio global

Un estudio internacional histórico ha encontrado que reducir a la mitad los costos de bolsillo de los pacientes se asoció con un aumento de 2,67veces en los nacimientos logrados a través de la tecnología de reproducción asistida (tar).

LONDRES, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Presentado en la 42 .ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), el estudio analizó el registro de TAR, los datos económicos y demográficos de 22 países y regiones entre 2021 y 2023, que representan más del 95 % de la actividad mundial de TAR, para evaluar las variaciones internacionales en la asequibilidad.

Para comparar países/regiones de manera consistente, los investigadores desarrollaron una métrica de asequibilidad de "costo para el bebé" que estima el costo requerido para lograr un nacimiento vivo a través del tar.

El costo bruto para el bebé se calculó utilizando los costos promedio del tratamiento por ciclo, incluida la transferencia de embriones, las pruebas genéticas previas a la implantación cuando se utilizaron y los medicamentos, junto con el número ponderado por edad de los ciclos necesarios para lograr un nacimiento vivo. Luego, el costo neto de bolsillo para el bebé contabilizó los programas de reembolso, los subsidios y los beneficios fiscales aplicables a cada país/región. Tanto los costos brutos como los netos se expresaron como un porcentaje de la mediana de los ingresos de los hogares después de impuestos.

Los resultados revelaron diferencias internacionales significativas en la asequibilidad. El costo bruto por bebé varió más de 12 veces entre países y regiones, desde el 66 % del ingreso medio de los hogares en Israel hasta el 833 % en África (excluyendo Egipto, Túnez y Sudáfrica), mientras que el costo neto por bebé varió del 13 % en Israel al 825 % en África.

Los países/regiones con un coste bruto para el bebé inferior al 100 % y un coste neto de desembolso para el bebé inferior al 50 % del ingreso familiar medio alcanzaron sistemáticamente los niveles más altos de utilización del tratamiento antirretroviral, incluidos Corea del Sur (11,8 % de los nacimientos a través del tratamiento antirretroviral), España (11,7 %) y Japón (9,3 %).

Por el contrario, en países/regiones como Brasil, India y el sudeste asiático, donde los costos se acercan a dos o tres veces el ingreso medio anual de los hogares, la proporción de nacimientos por ART se desplomó entre el 0,2 % y el 0,4 %.

La autora principal, la Dra. Stephanie Kuku, de Conceivable Life Sciences, dijo: "Fue realmente sorprendente ver cuánta de la variación podría explicarse por una sola métrica de asequibilidad. Nuestros modelos explicaron entre el 77 % y el 84 % de la variación en la utilización del ARTE ".

De cara al futuro, el Dr. Kuku dijo que los hallazgos proporcionan un punto de referencia claro para mejorar el acceso al tratamiento de fertilidad. "Nuestro análisis está fundamentalmente centrado en el paciente: pregunta qué gana realmente un hogar típico y qué tendrían que gastar para tener un bebé a través del ARTE. El umbral del 50 % no es una construcción teórica; es una observación fundamentada de lo que han logrado las naciones de mejor desempeño ".

FUENTE ESHRE 42nd Annual Meeting