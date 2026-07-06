42e congrès annuel de l'ESHRE : Une grande étude internationale montre que réduire de moitié le coût des traitements de fertilité pourrait faire plus que doubler le nombre de naissances

Une étude internationale de référence a révélé que la réduction de moitié des frais à la charge des patients était associée à une multiplication par 2,67 du nombre de naissances issues des techniques de procréation médicalement assistée (PMA).

LONDRES, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Présentée lors de la 42e réunion annuelle de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie (ESHRE), cette étude a analysé les données issues des registres de PMA, ainsi que les données économiques et démographiques de 22 pays et régions entre 2021 et 2023, représentant plus de 95 % de l'activité mondiale en matière de PMA, afin d'évaluer les disparités internationales en matière d'accessibilité financière.

Afin de pouvoir comparer les pays et les régions de manière cohérente, les chercheurs ont mis au point un indicateur d'accessibilité financière appelé « coût par bébé », qui estime le coût nécessaire pour obtenir une naissance vivante grâce à la PMA.

Le coût brut par bébé a été calculé à partir des coûts moyens de traitement par cycle, incluant le transfert d'embryons, les tests génétiques préimplantatoires lorsqu'ils ont été réalisés, ainsi que les médicaments, et en tenant compte du nombre de cycles nécessaires pour obtenir une naissance vivante, pondéré en fonction de l'âge. Le coût net à la charge du bébé a ensuite été calculé en tenant compte des programmes de remboursement, des subventions et des avantages fiscaux applicables dans chaque pays ou région. Les coûts bruts et nets ont été exprimés en pourcentage du revenu médian des ménages après impôts.

Les résultats ont mis en évidence des différences significatives entre les pays en matière d'accessibilité financière. Le coût brut par enfant variait de plus de 12 fois d'un pays et d'une région à l'autre, allant de 66 % du revenu médian des ménages en Israël à 833 % en Afrique (à l'exception de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Afrique du Sud), tandis que le coût net à la charge des parents par enfant allait de 13 % en Israël à 825 % en Afrique.

Les pays et régions où le coût brut par enfant est inférieur à 100 % et où le coût net à la charge des parents par enfant est inférieur à 50 % du revenu médian des ménages ont systématiquement enregistré les taux les plus élevés de recours à la PMA, notamment la Corée du Sud (11,8 % des naissances issues de la PMA), l'Espagne (11,7 %) et le Japon (9,3 %).

À l'inverse, dans des pays ou régions tels que le Brésil, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où les coûts atteignent près de deux à trois fois le revenu médian annuel des ménages, la proportion de naissances issues d'une FIV a chuté pour se situer entre 0,2 % et 0,4 %.

L'auteure principale, le Dr Stephanie Kuku, de Conceivable Life Sciences, a déclaré : « Il était vraiment frappant de constater à quel point une seule mesure de l'accessibilité financière pouvait expliquer une grande partie de cette variation. Nos modèles ont permis d'expliquer entre 77 % et 84 % de la variation observée dans le recours au traitement antirétroviral. »

Pour l'avenir, le Dr Kuku a déclaré que ces résultats constituaient un repère clair pour améliorer l'accès aux traitements de la fertilité. « Notre analyse est fondamentalement centrée sur le patient : Elle s'interroge sur les revenus réels d'un ménage type et sur les dépenses qu'il devrait réellement engager pour avoir un enfant grâce à la procréation médicalement assistée. Le seuil des 50 % n'est pas une notion théorique ; il s'agit d'un constat concret de ce qu'ont accompli les pays les plus performants. »