ESHRE 제42회 연례 회의: 주요 글로벌 연구, 불임 치료 비용 절반으로 줄이면 출생아 수 두 배 이상 증가 가능성 보여

획기적인 국제 연구에 따르면, 환자 본인 부담 비용을 절반으로 줄이는 것이 보조 생식 기술(Assisted Reproductive Technology, ART)을 통한 출생아 수의 2.67배 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다.

런던, 2026년 7월 7일 /PRNewswire/ -- 유럽생식의학회(European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) 제42회 연례 회의에서 발표된 이 연구는 전 세계 ART 활동의 95% 이상을 대표하는 22개국과 지역의 2021년부터 2023년까지의 ART 등록, 경제, 인구 통계 데이터를 분석하여 경제적 접근성의 국제적 차이를 평가했다.

국가 및 지역을 일관되게 비교하기 위해 연구자들은 ART를 통해 한 명의 생아 출생을 달성하는 데 필요한 비용을 추정하는 '아기당 비용(cost-to-baby)' 경제적 접근성 지표를 개발했다.

총 아기당 비용은 배아 이식, 사용된 경우 착상 전 유전자 검사, 약물을 포함한 주기당 평균 치료 비용과 함께 생아 출생을 달성하는 데 필요한 연령 가중 주기 수를 사용하여 산출되었다. 순 본인 부담 아기당 비용은 각 국가 및 지역에 적용 가능한 보상 프로그램, 보조금 및 세금 혜택을 반영했다. 총비용과 순 비용 모두 세후 중위 가구 소득의 백분율로 표현됐다.

그 결과는 경제적 접근성에서 상당한 국제적 차이를 드러냈다. 총 아기당 비용은 국가 및 지역 간에 12배 이상 차이가 났으며, 이스라엘의 중위 가구 소득의 66%에서 아프리카(이집트, 튀니지, 남아프리카공화국 제외)의 833%까지 다양했고, 순 본인 부담 아기당 비용은 이스라엘의 13%에서 아프리카의 825%까지 범위를 보였다.

총 아기당 비용이 중위 가구 소득의 100% 미만이고 순 본인 부담 아기당 비용이 50% 미만인 국가 및 지역은 한국(ART를 통한 출생의 11.8%), 스페인(11.7%), 일본(9.3%)을 포함해 지속적으로 가장 높은 수준의 ART 활용도를 달성했다.

반면 브라질, 인도, 동남아시아와 같이 비용이 연간 중위 가구 소득의 2~3배에 달하는 국가 및 지역에서는 ART 출생 비율이 0.2%에서 0.4% 사이로 급락했다.

컨시버블 라이프 사이언시스(Conceivable Life Sciences)의 수석 저자인 스테파니 쿠쿠(Stephanie Kuku) 박사는 "단일 경제적 접근성 지표로 그토록 많은 변동을 설명할 수 있다는 것이 진정으로 놀라웠다"고 말했다. 이어 "우리의 모델은 ART 활용도의 변동 중 77%에서 84%를 설명했다"고 덧붙였다.

전망에 관해서 쿠쿠 박사는 연구 결과가 불임 치료 접근성 개선을 위한 명확한 벤치마크를 제공한다고 말했다. "우리의 분석은 근본적으로 환자 중심적이다: 일반적인 가구가 실제로 얼마를 버는지, 그리고 ART를 통해 아기를 갖기 위해 실제로 얼마를 지출해야 하는지를 묻는 것이다. 50%의 임곗값은 이론적 구성물이 아니라 최고 성과를 가진 국가들이 달성한 것에 대한 근거 있는 관찰이다."

SOURCE ESHRE 42nd Annual Meeting