61º Congresso da ERA: A semaglutida reduz significativamente o risco de eventos graves de doença renal, resultados cardiovasculares e mortalidade em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, revela um estudo inovador

ESTOCOLMO, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Um estudo pioneiro, apresentado hoje no 61º Congresso da ERA, demonstrou que a semaglutida reduz significativamente o risco de eventos graves de doença renal, desfechos cardiovasculares, e mortalidade por todas as causas em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica.

O estudo FLOW (Evaluate Renal Function with Semaglutide Once Weekly) é um estudo duplo-cego, randomizado, com placebo -estudo internacional controlado compreendendo 3.533 pacientes, com período médio de acompanhamento de 3,4 anos. O estudo foi projetado para avaliar a eficácia e segurança da semaglutida, um agonista do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1) subcutâneo administrado uma vez por semana, na prevenção de desfechos renais importantes, especificamente insuficiência renal, perda substancial da função renal e morte por causas renais ou cardiovasculares, em indivíduos com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. Os pacientes receberam 1,0 mg de semaglutida uma vez por semana ou placebo.

Os participantes que receberam semaglutida tiveram uma redução de risco de 24% para o desfecho primário composto, incluindo desfechos renais e morte por causas cardiovasculares e renais, em comparação com aqueles que receberam placebo. Este risco de redução foi consistente nos resultados de morte cardiovascular e específica do rim.

Os desfechos secundários também mostraram melhorias significativas com a semaglutida. A inclinação total da TFGe foi 1,16 ml/min/1,73m2/ano mais lenta, o risco de eventos cardiovasculares maiores diminuiu 18% e o risco de mortalidade por todas as causas foi reduzido em 20%.

O professor Vlado Perkovic comentou: "O uso de semaglutida em pessoas com diabetes tipo 2 e doença renal crônica pode diminuir o risco de desfechos renais importantes e reduzir o risco de eventos cardiovasculares, morte cardiovascular e morte por todas as causas. Estes benefícios significam um profundo impacto clínico, salvando rins, corações e vidas, para pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crónica. Além disso, os resultados de segurança tranquilizadores apoiam ainda mais o forte valor potencial da semaglutida nesta população".

A doença renal crônica afeta mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo e é particularmente prevalente entre indivíduos com diabetes tipo 2. A doença renal crónica representa um risco significativo de insuficiência renal, eventos cardiovasculares e morte, destacando a necessidade crítica de investigação sobre a sua prevenção e tratamento.

O ensaio FLOW foi supervisionado por um Comité Diretor liderado por académicos, em parceria com o patrocinador do estudo, a Novo Nordisk, que também geriu as operações do ensaio. O estudo está sendo publicado hoje no New England Journal of Medicine e apresentado no 61º Congresso da ERA em Estocolmo, Suécia.

FONTE ERA Congress