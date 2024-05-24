第 61 屆歐洲腎臟協會大會：突破性研究表明，賽馬魯肽可顯著降低 2 型糖尿病和慢性腎臟病患者發生重大腎臟病事件、心血管疾病的風險和死亡的風險

斯德哥爾摩2024年5月24日 /美通社/ -- 今天在第 61 屆歐洲腎臟協會大會 (ERA Congress) 上發表的一項開創性研究表明，賽馬魯肽可顯著降低 2 型糖尿病和慢性腎病患者發生重大腎病事件、心血管疾病及全因死亡率的風險。

FLOW（每週一次使用賽馬魯肽評估腎功能）研究是一項雙盲、隨機、安慰劑對照國際試驗，共有 3533 名患者參加，中位追蹤期為 3.4 年。本試驗旨在評估賽馬魯肽（一種每週一次的皮下注射胰高血糖素樣勝肽 1 (GLP-1) 受體激動劑）在預防 2 型糖尿病合併慢性腎臟病患者的主要腎臟後果（特別是腎衰竭、腎功能嚴重喪失以及因腎臟或心血管原因導致的死亡）方面的有效性和安全性。患者一組接受每週一次、每次 1.0 毫克的賽馬魯肽治療，一組接受安慰劑治療。

與接受安慰劑治療的患者相比，接受賽馬魯肽治療的患者在綜合主要終點指標（包括腎臟結果以及心血管和腎臟原因導致的死亡）方面的風險降低了 24%。這種風險降低在腎臟特異性結果和心血管死亡結果中都是一致的。

次要終點指標亦顯示出賽馬魯肽的顯著改善。總的 eGFR 斜率降低了 1.16 毫升/分鐘/1.73 平方公尺/年，主要心血管事件風險降低了 18%，全因死亡風險降低了 20%。

Vlado Perkovic 教授評論說：「對 2 型糖尿病和慢性腎臟病患者使用賽馬魯肽可以降低主要腎臟疾病的風險，降低心血管事件、心血管死亡和全因死亡的風險。這些益處對 2 型糖尿病和慢性腎病患者拯救腎臟、心臟和生命有深遠的臨床影響。此外，令人欣慰的安全性研究結果進一步支持了賽馬魯肽在這一人群中的強大潛在價值。」

慢性腎臟病影響全球 8 億多人，在 2 型糖尿病患者中特別常見。慢性腎臟病帶來腎衰竭、心血管事件和死亡的巨大風險，突顯了對其預防和治療研究的迫切需求。

FLOW 試驗由學術界領導的指導委員會與研究贊助商 Novo Nordisk 合作監督，Novo Nordisk 也負責管理試驗的運作。該研究報告發表在今天的《新英格蘭醫學雜誌》上，並在瑞典斯德哥爾摩舉行的第 61 屆歐洲腎臟協會大會上進行了展示。

SOURCE ERA Congress