7 destaques revelados para o próximo Fórum Econômico Internacional de Hongqiao

O fórum deste ano se concentra em tópicos importantes como mudanças climáticas, o Sul Global, o 30º aniversário da OMC, cooperação internacional em padrões, inteligência artificial, veículos elétricos e modernização do consumo.

Destaque II: Figuras de destaque compartilhando pontos de vista profissionais

O fórum convida especialistas de várias áreas do país e do exterior, incluindo representantes de governos e organizações internacionais, líderes empresariais e acadêmicos importantes para diálogos aprofundados.

Destaque III: Interações atualizadas em vários canais

A CIIE & HQF GALA será atualizada para criar uma oportunidade exclusiva de networking que reúne convidados de comunidades políticas, empresariais e acadêmicas e facilita a exploração de oportunidades de comércio e investimento.

Destaque IV: Resultados de pesquisas inovadores a serem revelados

O World Openness Report 2024 e o mais recente Índice de Abertura Mundial serão divulgados. Enquanto isso, várias agências governamentais e organizações internacionais planejam publicar relatórios, propostas, roteiros e outros resultados no HQF.

Destaque V: Integração inovadora do Fórum e da Expo

Atividades como subfóruns nos estandes e visitas de grupos de convidados são introduzidas para aproveitar ao máximo a vantagem única do fórum de ser realizado ao mesmo tempo que a CIIE.

Destaque VI: Ajuda vital de parceiros profissionais

Uma série de subfóruns será realizada no HQF em um esforço conjunto com departamentos do governo chinês, bem como organizações internacionais. Enquanto isso, alguns dos subfóruns serão realizados em parceria com meios de comunicação profissionais e grupos de reflexão.

Destaque VII: Exposição intensiva apoiada pela grande mídia

Os parceiros do HQF nos meios de comunicação oferecerão cobertura completa do fórum antes, durante e após o evento. Enquanto isso, os principais meios de comunicação serão convidados a cobrir os subfóruns na forma de compartilhamento de fotos em tempo real, reportagem e promoção.

