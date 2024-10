7 points forts dévoilés pour le prochain forum économique international Hongqiao

Fait marquant I : Une vision globale pour les questions d'actualité mondiale

Le forum de cette année se concentre sur des sujets d'actualité tels que le changement climatique, le Sud global, le 30e anniversaire de l'OMC, la coopération internationale en matière de normes, l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et l'amélioration de la consommation.

Point fort II : Des personnalités de premier plan partagent leurs points de vue professionnels

Le forum invite des experts de divers domaines, nationaux et étrangers, y compris des représentants de gouvernements et d'organisations internationales, des chefs d'entreprise et des universitaires de renom, à participer à des dialogues approfondis.

Point fort III : Interactions améliorées sur les différents canaux

Le gala de la CIIE et du HQF sera amélioré afin de créer une opportunité exclusive de réseautage qui réunira des invités des communautés politiques, commerciales et universitaires et facilitera l'exploration des opportunités de commerce et d'investissement.

Point fort IV : Dévoilement des résultats d'une recherche novatrice

Le rapport sur l'ouverture du monde 2024 et le dernier indice d'ouverture du monde seront publiés. Par ailleurs, plusieurs agences gouvernementales et organisations internationales prévoient de publier des rapports, des propositions, des feuilles de route et d'autres résultats au HQF.

Point fort V : Intégration innovante du Forum et de l'Expo

Des activités telles que des sous-forums sur les stands et des visites de groupes d'invités sont mises en place pour tirer pleinement parti de l'avantage unique du forum, qui se tient en même temps que la CIIE.

Point fort VI : L'aide vitale des partenaires professionnels

Une série de sous-forums se tiendront au HQF dans le cadre d'un effort conjoint avec des départements du gouvernement chinois et des organisations internationales. Par ailleurs, certains sous-forums seront organisés en partenariat avec des médias professionnels et des groupes de réflexion.

Point fort VII : Exposition intensive soutenue par les médias grand public

Les médias partenaires du HQF assureront une couverture complète du forum avant, pendant et après l'événement. Par ailleurs, les principaux médias seront invités à couvrir les sous-forums sous la forme d'un partage de photos en temps réel, d'un reportage et d'une promotion.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous inscrire au 7e Forum économique international de Hongqiao sur l'APP, le mini-programme et le site web de la CIIE : forum.ciie.org. Au plaisir de vous rencontrer au HQF !

Contact :

Mme Cui

0086-21-968888

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525354/image.jpg