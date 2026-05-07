CIDADE DO PANAMÁ , 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas e empresa de Web3-AI, lança oficialmente hoje sua celebração de 8º aniversário, apresentando a campanha INFIN8 sob o tema "8 anos atrás, infinito à frente".

No centro da campanha INFIN8 está o conceito de infinito, simbolizado pelo loop contínuo de um circuito de corrida e inspirado na parceria da BingX com a Scuderia Ferrari HP. Assim como a precisão e o momentum do automobilismo, isso reflete o compromisso da BingX com movimento constante, iteração e inovação que quebra barreiras.

8 anos atrás, infinito à frente: BingX lança campanha com pool de prêmios de US$ 10 milhões e celebrações globais

Para marcar a data, a BingX lançou um evento de trading em grande escala que convida sua comunidade global a participar da celebração. Concebido como uma experiência inspirada em corridas, o evento traz recompensas baseadas em marcos progressivos, competições individuais e em equipe, e incentivos de engajamento social. A campanha será realizada em quatro sessões, de 27 de abril a 2 de junho. Traders podem desbloquear recompensas por meio de desafios progressivos, competir por até US$ 150 mil em prêmios individuais e US$ 50 mil em competições de equipe, e compartilhar um pool total de prêmios de até US$ 10 milhões.

Como parte da celebração, a BingX também leva a experiência para o mundo físico com uma série de eventos ao redor do globo, incluindo festividades do Bitcoin Pizza Day no Brasil, um grande meetup na Cidade do México e um encontro na Argentina. Essas reuniões refletem o espírito de "8 anos atrás, infinito à frente", transformando marcos em momentos que unem usuários além da plataforma.

Ao longo dos últimos oito anos, cada marco da BingX tem sido parte de um ciclo contínuo de progresso: refinando produtos, expandindo acesso e redefinindo o que é possível no trading. De ser pioneira em uma estratégia "All in AI" a expandir um ecossistema unificado que conecta cripto e finanças tradicionais, esse momentum segue impulsionando a empresa adiante, com cada conquista alimentando o próximo salto rumo a um futuro infinito.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresas de Web3-AI do mundo, com mais de 40 milhões de usuários. Figurando entre as cinco maiores exchanges de derivativos cripto do mundo e pioneira no copy trading, a BingX atende tanto iniciantes quanto traders experientes.

Com um portfólio completo de produtos com IA — incluindo futuros, spot, copy trading e TradFi — a exchange oferece ferramentas pensadas para melhorar desempenho, confiança e eficiência nas operações.

A BingX é parceira principal do Chelsea FC desde 2024 e, em 2026, tornou-se a primeira exchange de criptomoedas parceira oficial da Scuderia Ferrari HP.

Mais informações: bingx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966220/8_Years_On_Infinite_Ahead_BingX_Launches__10M_Prize_Pool.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5938376/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX