A 5ª Cúpula das Multinacionais de Qingdao abre hoje

QINGDAO, China, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Este é um comunicado de imprensa do Gabinete de Informação do Governo Popular da Província de Shandong: Em 28 de agosto, a Quinta Cúpula Multinacional de Qingdao foi aberta em Qingdao, província de Shandong. Mais de 550 representantes de 451 empresas multinacionais participaram da cúpula, incluindo 99 empresas multinacionais que participaram da cúpula pela primeira vez.

Zhang Qingwei, vice-presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, participou da reunião e fez um discurso, apontando que as corporações multinacionais são poderosas promotoras da globalização. Esta cúpula é o primeiro evento com multinacionais após a Terceira Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCC. Esperamos trabalhar com as multinacionais para aumentar a confiança mútua no desenvolvimento aberto, compartilhar novas oportunidades, como um grande mercado unificado, desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade, transformação verde abrangente e abertura institucional, e escrever em conjunto um novo capítulo na cooperação entre a China e as multinacionais

Lin Wu, Secretário do Comitê Provincial de Shandong do PCCh, disse em seu discurso que estamos dispostos a trabalhar com a maioria das multinacionais para compartilhar grandes oportunidades estratégicas, cultivar conjuntamente um sistema industrial moderno, expandir conjuntamente um amplo mercado consumidor, promover conjuntamente a transformação verde e de baixo carbono e criar conjuntamente uma ecologia de cooperação aberta. A Shandong continuará a criar um ambiente de negócios de primeira classe orientado para o mercado, legal e internacionalizado, e fornecerá serviços abrangentes para a maioria das corporações multinacionais investirem e iniciarem negócios em Shandong, para que todos possam realmente se sentir em casa e ter amizade em Shandong.

O Ministro do Comércio Wang Wentao disse que o Ministério do Comércio continuará a apoiar Shandong na alavancagem de suas próprias vantagens, aprofundando a cooperação econômica e comercial internacional, aprofundando ainda mais as reformas e promovendo a abertura de alto nível. A Cúpula de Qingdao é uma plataforma de alto nível para empresas multinacionais entenderem e investirem na China.

O Instituto de Pesquisa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica do Ministério do Comércio divulgou um relatório de pesquisa intitulado "Multinational Corporations in China: Sharing New Opportunities of Chinese-style Modernization".

Esta cimeira continua a usar o tema das "Multinacionais e a China". Durante a cúpula, uma série de atividades serão realizadas, incluindo a cerimônia de abertura e o Fórum de Desenvolvimento de Corporações Multinacionais, a Conferência de Investimento e Cooperação de Corporações Multinacionais, as Reuniões Fechadas de Interpretação de Políticas da China, promoções temáticas para zonas funcionais e províncias.

