第五屆跨國公司領導人青島峰會開幕

中國青島2024年8月29日 /美通社/ -- 根據山東省人民政府新聞辦公室所發放的文稿，8月28日，第五屆跨國公司領導人青島峰會在山東青島開幕。來自451家跨國公司的550餘名代表參加本屆峰會，其中首次參加峰會的跨國公司有99家。

全國人大常委會副委員長張慶偉出席會議並講話，指出跨國公司是經濟全球化的有力推動者，是推動構建開放型世界經濟的重要力量。本屆峰會是中共二十屆三中全會閉幕後舉辦的首個以跨國公司為主體的盛會。站在新的歷史起點上，我們希望與跨國公司一道，在開放發展的大舞台上增進互信，共享統一大市場建設、新質生產力發展、全面綠色轉型、制度型開放等新機遇，共同譜寫中國與跨國公司合作新篇章。

中共山東省委書記林武在致辭時說，我們願與廣大跨國公司一道，共享重大戰略機遇，共育現代化產業體系，共拓廣闊消費市場，共促綠色低碳轉型，共創開放合作生態。山東將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為廣大跨國公司來魯投資興業提供全方位服務，讓大家在山東真正感受到賓至如歸、情義如金。

商務部部長王文濤在致辭時說，商務部將繼續支持山東發揮自身優勢，深化國際經貿合作，進一步全面深化改革、推進高水平對外開放。跨國公司領導人青島峰會是跨國公司了解中國、投資中國的高能級平台，希望大家用好這個平台，在溝通對接中增進理解、發現機遇、拓展合作。

商務部國際貿易經濟合作研究院發布了《跨國公司在中國：共享「中國式現代化」新機遇》研究報告。

本屆峰會繼續沿用「跨國公司與中國」主題，峰會期間舉辦開幕式及跨國公司發展論壇、跨國公司投資交流合作會、國家部委政策閉門會、上合示范區專題推介會以及主賓省推介等一系列活動。

SOURCE 山東省人民政府新聞辦公室