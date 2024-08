Hoy se inaugura la 5ª Cumbre de Multinacionales de Qingdao

QINGDAO, China, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Este es un comunicado de prensa de la Oficina de Información del Gobierno Popular de la Provincia de Shandong: el 28 de agosto, se inauguró la Quinta Cumbre de Multinacionales de Qingdao en Qingdao, provincia de Shandong. Más de 550 representantes de 451 empresas multinacionales asistieron a la cumbre, incluidas 99 empresas multinacionales que participaron en la cumbre por primera vez.

Zhang Qingwei, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, asistió a la reunión y pronunció un discurso, señalando que las corporaciones multinacionales son poderosas promotoras de la globalización. Esta cumbre es el primer evento con multinacionales después de la Tercera Sesión Plenaria del 20º Comité Central del PCCh. Esperamos trabajar con las multinacionales para mejorar la confianza mutua en el desarrollo abierto, compartir nuevas oportunidades como un gran mercado unificado, el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad, la transformación ecológica integral y la apertura institucional, y escribir conjuntamente un nuevo capítulo en la cooperación entre China y las multinacionales

Lin Wu, Secretario del Comité Provincial de Shandong del PCCh, dijo en su discurso que estamos dispuestos a trabajar con la mayoría de las multinacionales para compartir grandes oportunidades estratégicas, cultivar conjuntamente un sistema industrial moderno, expandir conjuntamente un amplio mercado de consumo, promover conjuntamente la transformación verde y baja en carbono y crear conjuntamente una ecología de cooperación abierta. Shandong continuará creando un entorno empresarial de primera clase orientado al mercado, legal e internacionalizado, y proporcionará servicios integrales para que la mayoría de las corporaciones multinacionales inviertan y comiencen negocios en Shandong, para que todos puedan sentirse realmente como en casa y tener amistad en Shandong.

El ministro de Comercio, Wang Wentao, dijo que el Ministerio de Comercio continuará apoyando a Shandong para aprovechar sus propias ventajas, profundizar la cooperación económica y comercial internacional, profundizar aún más las reformas y promover la apertura de alto nivel. La Cumbre de Qingdao es una plataforma de alto nivel para que las corporaciones multinacionales entiendan e inviertan en China.

El Instituto de Investigación de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio publicó un informe de investigación titulado "Multinational Corporations in China: Sharing New Opportunities of Chinese-style Modernization".

En esta cumbre se sigue utilizando el tema de "Multinacionales y China". Durante la cumbre, se llevarán a cabo una serie de actividades, incluida la ceremonia de apertura y el Foro de Desarrollo de Corporaciones Multinacionales, la Conferencia de Inversión y Cooperación de Corporaciones Multinacionales, las Reuniones a Puertas Cerradas de Interpretación de Políticas de China, las promociones temáticas para zonas funcionales y provincias.

FUENTE Information Office of the People's Government of Shandong Province