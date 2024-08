Der 5. Qingdao Multinationals Summit wird heute eröffnet

QINGDAO, China, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- Dies ist eine Pressemitteilung des Informationsbüros der Volksregierung der Provinz Shandong: Am 28. August wurde der Fünfte Qingdao Multinationals Summit in Qingdao, Provinz Shandong, eröffnet. Mehr als 550 Vertreter von 451 multinationalen Unternehmen nahmen an dem Gipfel teil, darunter 99 multinationale Unternehmen, die zum ersten Mal an dem Gipfel teilnahmen.

Zhang Qingwei, stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, nahm an dem Treffen teil und hielt eine Rede, in der er darauf hinwies, dass multinationale Konzerne die Globalisierung maßgeblich vorantreiben. Dieses Gipfeltreffen ist die erste Veranstaltung mit den multinationalen Unternehmen nach der dritten Plenartagung des 20. Wir hoffen, mit den multinationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um das gegenseitige Vertrauen in eine offene Entwicklung zu stärken, neue Möglichkeiten wie einen einheitlichen großen Markt, die Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte, eine umfassende grüne Transformation und eine institutionelle Öffnung zu nutzen und gemeinsam ein neues Kapitel der Zusammenarbeit zwischen China und den multinationalen Unternehmen aufzuschlagen.

Lin Wu, Sekretär des Provinzkomitees der KP Chinas in Shandong, sagte in seiner Rede, dass wir bereit sind, mit den meisten multinationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um wichtige strategische Chancen zu teilen, gemeinsam ein modernes Industriesystem zu kultivieren, gemeinsam einen breiten Verbrauchermarkt zu erschließen, gemeinsam eine grüne und kohlenstoffarme Transformation zu fördern und gemeinsam eine offene Kooperationsökologie zu schaffen. Shandong wird weiterhin ein marktorientiertes, legales und internationalisiertes erstklassiges Geschäftsumfeld schaffen und den meisten multinationalen Unternehmen umfassende Dienstleistungen für Investitionen und Geschäftsgründungen in Shandong anbieten, damit sich jeder in Shandong wirklich zu Hause fühlen und Freundschaft schließen kann.

Handelsminister Wang Wentao sagte, das Handelsministerium werde Shandong weiterhin dabei unterstützen, seine eigenen Vorteile zu nutzen, die internationale Wirtschafts- und Handelskooperation zu vertiefen, die Reformen weiter umfassend zu vertiefen und die Öffnung auf hohem Niveau zu fördern. Der Qingdao-Gipfel ist eine hochrangige Plattform für multinationale Unternehmen, um China zu verstehen und in China zu investieren.

Das Forschungsinstitut für internationalen Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit des Handelsministeriums veröffentlichte einen Forschungsbericht mit dem Titel „Multinationale Unternehmen in China: Neue Chancen der Modernisierung nach chinesischem Vorbild nutzen".

Dieser Gipfel steht weiterhin unter dem Motto „Multinationale Unternehmen und China". Während des Gipfels wird eine Reihe von Aktivitäten stattfinden, darunter die Eröffnungszeremonie und das Entwicklungsforum für multinationale Unternehmen, die Investitions- und Kooperationskonferenz für multinationale Unternehmen, die Klausurtagung zur Interpretation der chinesischen Politik sowie themenbezogene Werbeaktionen für funktionale Zonen und Provinzen.