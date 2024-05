A 6ª WCIFIT atrai líderes globais e empresas da Fortune 500

CHONGQING, China, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Uma reportagem de iChongqing – Em 23 de maio, a 6th Western China International Fair for Investment and Trade – WCIFIT (6ª Feira Internacional de Investimento e Comércio da China Ocidental –WCIFIT) foi oficialmente aberta em Chongqing.

O tema quente e picante dentro do estande de hotpot de Chongqing. (Foto/ Chongqing Daily News Group) (PRNewsfoto/iChongqing)

O evento atraiu participantes de 39 cidades em mais de 25 países, incluindo governadores e prefeitos. Empresas globais da Fortune 500, como Qualcomm, Walmart, Continental AG, Air Liquide e Amazon, estão presentes, juntamente com 958 empresas de 40 países e regiões e mais de 20 províncias, municípios e cidades da China.

A feira deste ano, realizada de 23 a 26 de maio e com o tema "Nova China Ocidental, Nova Manufatura, Novos Serviços", concentra-se em serviços de produção modernos e apresenta atividades e exposições temáticas. Belarus é o país convidado de honra e a província de Sichuan é a província convidada.

"Temos a honra de participar da feira deste ano como país convidado de honra, marcando nossa primeira vez nessa função na exposição mais influente da China Ocidental", disse Turchyn Aliaksandr, presidente do Comitê Executivo da Região de Minsk, Belarus, em seu discurso. "Nosso objetivo é mostrar o potencial de cooperação da Belarus em vários campos ao máximo nesta feira."

"O papel de Chongqing e Sichuan na condução do desenvolvimento de alta qualidade da região oeste é cada vez mais evidente", disse Zuo Yongxiang, vice-governador do governo popular da província de Sichuan.

Zuo acrescentou que, em 2023, a escala econômica da Zona Econômica de Chengdu-Chongqing atingiu 8,19 trilhões de yuans, representando 6,5% da produção econômica total, apesar de ocupar apenas 2% da área nacional.

Sunny Chai, presidente da Hong Kong Science & Technology Parks Corporation, disse que Hong Kong oferece serviços robustos de tecnologia financeira, como IA e veículos autônomos. As empresas de Chongqing, especialmente as de manufatura e tecnologia, poderiam explorar as listagens de Hong Kong. Seus serviços profissionais oferecem apoio financeiro, ajudando na expansão global.

Após a cerimônia de abertura, 196 projetos foram assinados, incluindo 124 em manufatura e 58 em serviços modernos.

A internacionalização e a influência da feira aumentaram, com a assinatura de 12 projetos de investimento estrangeiro, totalizando 26,7 bilhões de yuans. Esses projetos envolvem 12 países e regiões, incluindo Rússia, Espanha e Japão.

A feira deste ano apresenta salões em quatro áreas: imagem abrangente, serviços modernos, manufatura moderna e cooperação internacional. Ela se concentra em software industrial, IA, internet via satélite, inspeção, testes e comércio logístico, com o objetivo de atrair projetos de alta qualidade e obter resultados tangíveis.

