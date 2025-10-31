"A tecnologia deve servir aos cidadãos" enquanto o Dia Mundial das Cidades em Chongqing destaca o futuro urbano global

CHONGQING, China, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da iChongqing:

Anacláudia Rossbach, subsecretária-geral das Nações Unidas e diretora executiva da ONU-Habitat, elogiou o progresso de Chongqing na construção de um futuro urbano sustentável na abertura da Observância do Dia Mundial das Cidades da China de 2025 em 28 de outubro em Chongqing, chamando o uso da tecnologia digital para melhorar a habitação, a governança, a infraestrutura e os serviços públicos inspiradores.

Em uma exposição da Observância do Dia Mundial das Cidades na China de 2025, um visitante estrangeiro explorou os robôs e aprendeu sobre suas características e desempenho. (Foto/Luo Huxin) (PRNewsfoto/iChongqing)

Rossbach disse que a experiência de Chongqing oferece lições valiosas para as megacidades em todo o mundo no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana, que promovem o desenvolvimento urbano inclusivo, resiliente e sustentável por meio de planejamento inteligente, melhor infraestrutura e serviços centrados nas pessoas.

Com o tema "Cidades inteligentes centradas nas pessoas rumo ao futuro", o evento de dois dias marca a primeira vez que a observância é realizada nas regiões central e oeste da China.

Em entrevista ao Bridging News, Kazuko Ishigaki, diretor regional do UN-Habitat ROAP, ressaltou que a tecnologia é apenas uma ferramenta e que uma cidade inteligente "não pode ser inteligente sem pessoas."

"A tecnologia deve servir aos cidadãos", disse ela, acrescentando que o desenvolvimento de Chongqing e o tema desta conferência se alinham intimamente com a visão da ONU-Habitat para cidades inteligentes centradas nas pessoas.

Vuyo Mhlakaza-Manamela, vice-presidente da Legislatura Provincial de Gauteng, na África do Sul, disse que o foco de seu país na urbanização sustentável está alinhado com o compromisso da China com o desenvolvimento verde e a inovação de cidades inteligentes.

Mhlakaza-Manamela observou que mais de 68% da população mundial vive agora em cidades, uma parcela que continua a crescer. Ela acrescentou que as lições das cidades chinesas, especialmente o investimento em infraestrutura e a integração de tecnologia inteligente de Chongqing, são inestimáveis.

Na cerimônia de abertura, Chongqing divulgou as Revisões Locais Voluntárias de Chongqing e a Iniciativa de Chongqing da Observância do Dia Mundial das Cidades na China de 2025. O Relatório Anual de 2025 do Manual de Xangai: Um Guia para o Desenvolvimento Urbano Sustentável no Século 21 também foi promovido, destacando ainda mais as contribuições da China para o avanço da sustentabilidade urbana global.

Ao longo da observância, ocorreu uma série de atividades, incluindo o fórum principal, fóruns paralelos e temáticos, exposição de conquistas e visitas de campo.

O Dia Mundial das Cidades, o primeiro dia internacional das cidades da ONU e o primeiro iniciado pela China, originou-se da Expo Mundial de Xangai de 2010 e é comemorado anualmente em 31 de outubro para promover o diálogo urbano global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808453/image_5002897_50639231.jpg

FONTE iChongqing