"A tecnologia deve servir aos cidadãos" enquanto o Dia Mundial das Cidades em Chongqing destaca o futuro urbano global
31 out, 2025, 13:06 GMT
Uma reportagem da iChongqing:
Anacláudia Rossbach, subsecretária-geral das Nações Unidas e diretora executiva da ONU-Habitat, elogiou o progresso de Chongqing na construção de um futuro urbano sustentável na abertura da Observância do Dia Mundial das Cidades da China de 2025 em 28 de outubro em Chongqing, chamando o uso da tecnologia digital para melhorar a habitação, a governança, a infraestrutura e os serviços públicos inspiradores.
Rossbach disse que a experiência de Chongqing oferece lições valiosas para as megacidades em todo o mundo no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana, que promovem o desenvolvimento urbano inclusivo, resiliente e sustentável por meio de planejamento inteligente, melhor infraestrutura e serviços centrados nas pessoas.
Com o tema "Cidades inteligentes centradas nas pessoas rumo ao futuro", o evento de dois dias marca a primeira vez que a observância é realizada nas regiões central e oeste da China.
Em entrevista ao Bridging News, Kazuko Ishigaki, diretor regional do UN-Habitat ROAP, ressaltou que a tecnologia é apenas uma ferramenta e que uma cidade inteligente "não pode ser inteligente sem pessoas."
"A tecnologia deve servir aos cidadãos", disse ela, acrescentando que o desenvolvimento de Chongqing e o tema desta conferência se alinham intimamente com a visão da ONU-Habitat para cidades inteligentes centradas nas pessoas.
Vuyo Mhlakaza-Manamela, vice-presidente da Legislatura Provincial de Gauteng, na África do Sul, disse que o foco de seu país na urbanização sustentável está alinhado com o compromisso da China com o desenvolvimento verde e a inovação de cidades inteligentes.
Mhlakaza-Manamela observou que mais de 68% da população mundial vive agora em cidades, uma parcela que continua a crescer. Ela acrescentou que as lições das cidades chinesas, especialmente o investimento em infraestrutura e a integração de tecnologia inteligente de Chongqing, são inestimáveis.
Na cerimônia de abertura, Chongqing divulgou as Revisões Locais Voluntárias de Chongqing e a Iniciativa de Chongqing da Observância do Dia Mundial das Cidades na China de 2025. O Relatório Anual de 2025 do Manual de Xangai: Um Guia para o Desenvolvimento Urbano Sustentável no Século 21 também foi promovido, destacando ainda mais as contribuições da China para o avanço da sustentabilidade urbana global.
Ao longo da observância, ocorreu uma série de atividades, incluindo o fórum principal, fóruns paralelos e temáticos, exposição de conquistas e visitas de campo.
O Dia Mundial das Cidades, o primeiro dia internacional das cidades da ONU e o primeiro iniciado pela China, originou-se da Expo Mundial de Xangai de 2010 e é comemorado anualmente em 31 de outubro para promover o diálogo urbano global.
