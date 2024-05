Die 6. WCIFIT zieht Führungskräfte aus aller Welt und Fortune-500-Unternehmen an

CHONGQING, China, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von iChongqing - Am 23. Mai wurde in Chongqing offiziell die 6 Western China International Fair for Investment and Trade (WCIFIT) eröffnet.

Die Veranstaltung zog Teilnehmer aus 39 Städten in über 25 Ländern an, darunter Gouverneure und Bürgermeister. Globale Fortune-500-Unternehmen wie Qualcomm, Walmart, Continental AG, Air Liquide und Amazon sind ebenso vertreten wie 958 Unternehmen aus 40 Ländern und Regionen und über 20 Provinzen, Gemeinden und Städten in China.

The hot and spicy theme inside the Chongqing hotpot booth. (Photo/ Chongqing Daily News Group)

Die diesjährige Messe, die vom 23. bis 26. Mai unter dem Motto „New Western China, New Manufacturing, New Services" (Neues Westchina, neue Fertigung, neue Dienstleistungen) stattfindet, konzentriert sich auf moderne Produktionsdienstleistungen und bietet thematische Aktivitäten und Ausstellungen. Weißrussland ist das Ehrengastland und die Provinz Sichuan ist die Gastprovinz.

„Wir fühlen uns geehrt, als Ehrengastland an der diesjährigen Messe teilzunehmen und damit zum ersten Mal in dieser Rolle bei der einflussreichsten Messe in Westchina mit von der Partie zu sein", sagte Turchyn Aliaksandr, Vorsitzender des Exekutivkomitees der Region Minsk, Weißrussland, in seiner Rede. „Wir wollen auf dieser Messe das Kooperationspotenzial von Belarus in verschiedenen Bereichen in vollem Umfang präsentieren."

„Die Rolle von Chongqing und Sichuan bei der Förderung der hochwertigen Entwicklung der westlichen Region wird immer deutlicher", sagte Zuo Yongxiang, Vizegouverneur der Volksregierung der Provinz Sichuan.

Zuo fügte hinzu, dass das Wirtschaftsvolumen der Wirtschaftszone Chengdu-Chongqing im Jahr 2023 8,19 Billionen Yuan erreichen und damit 6,5 % der gesamten Wirtschaftsleistung ausmachen wird, obwohl sie nur 2 % der nationalen Landfläche einnimmt.

Sunny Chai, Vorsitzender der Hong Kong Science & Technology Parks Corporation, sagte, dass Hongkong robuste Finanztechnologiedienstleistungen wie KI und autonome Fahrzeuge bietet. Unternehmen aus Chongqing, insbesondere aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Technologiesektor, könnten eine Börsennotierung in Hongkong prüfen. Die professionellen Dienstleistungen des Unternehmens bieten finanzielle Unterstützung, die die globale Expansion fördert.

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier wurden 196 Projekte unterzeichnet, davon 124 im verarbeitenden Gewerbe und 58 im Bereich der modernen Dienstleistungen.

Die Internationalisierung und der Einfluss der Messe haben zugenommen, und es wurden 12 ausländische Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 26,7 Milliarden Yuan unterzeichnet. Diese Projekte betreffen 12 Länder und Regionen, darunter Russland, Spanien und Japan.

Die diesjährige Messe umfasst Hallen in vier Bereichen: umfassendes Image, moderne Dienstleistungen, moderne Fertigung und internationale Zusammenarbeit. Der Schwerpunkt liegt auf industrieller Software, künstlicher Intelligenz, Satelliteninternet, Inspektion, Prüfung und Logistik, um hochwertige Projekte anzuziehen und greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2420819/1.jpg