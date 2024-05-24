上午10時許，開幕現場氣氛熱烈。屏幕上播放著西洽會宣傳片，精彩展示中國西部地區和重慶高水平開放的纍纍碩果。國內外嘉賓通過短視頻發來熱情祝福，預祝大會圓滿成功。本次大會期間，有來自全球40個國家和地區、27個國內省區市和1748家企業的賓客齊聚山城，共敘深厚情誼、共謀合作大計、共襄發展盛舉。

上午11時05分，第六屆中國西部國際投資貿易洽談會開幕。

白俄羅斯明斯克州執行委員會主席圖爾欽•亞歷山大等嘉賓致開幕詞；招商局集團有限公司董事長繆建民，香港科技園公司主席查毅超，中國有研科技集團有限公司董事長趙曉晨發言。

圖爾欽•亞歷山大在致辭中說，非常榮幸首次作為主賓國參加中國西部最具影響力的展會。在第六屆中國西部國際投資貿易洽談會上，白俄羅斯館力求全面展示各領域潛力，核心部分是我們與中國共同開發的項目——中白工業園「巨石」，將為入駐企業提供前所未有的優惠政策。白俄羅斯在高質量生產以及價格合理性方面處於世界領先地位，旅遊業發展潛力巨大，被譽為森林和湖泊之國，誠邀八方賓朋深度瞭解白俄羅斯的獨特魅力。

左永祥說，本屆西洽會聚焦「新西部 新製造 新服務」，搭建起了資源共享、信息互通、共同發展的合作交流平台，必將為暢通國內國際雙循環、參與共建「一帶一路」、實現高質量發展發揮重要作用。四川將與重慶一道，秉持「巴蜀一家親」的合作理念和「川渝一盤棋」的大局意識，推進協同發展，提高成渝地區雙城經濟圈的經濟輻射力和發展帶動力，強化與西部各方攜手共進，在新時代西部大開發中深化戰略對接和發展聯動，為服務國家戰略全局作出新的更大貢獻。

繆建民說，本次大會突出西部地區協同合作、整體開放、共同發展，將為包括招商局集團在內的相關方創造廣闊發展機遇。集團將加大現代生產性服務業發展力度，爭當現代物流服務體系建設主力軍、戰略性新興產業培育主力軍、金融服務實體經濟主力軍，為服務新時代推進西部大開發形成新格局作出新的更大貢獻。同時，我們將持續加大與重慶的合作力度，更好助力現代化新重慶建設。

查毅超說，西部陸海新通道不單是物流的新高地，也支持經貿「雙循環」，肩負推動物流、人流、資金流和各種專業服務的高速發展。香港在物流供應鏈、專業服務、金融創新、數據治理、虛擬資產技術等領域擁有經驗和優勢，渝港雙方在科創及生產性服務業合作空間巨大。希望渝港兩地取長補短，加快科研轉化和規模化生產，利用好香港聯通中外優勢，共同培育新質生產力，努力實現高質量發展。

趙曉晨說，中國有研堅持以科技創新為引領，在高性能鋁/鎂合金、動力電池材料與技術、微電子和光電子材料與器件等領域為西部地區企業提供科技支撐和產業賦能；在重慶積極佈局戰略性新興產業，建成了高端金屬粉體材料生產基地，佈局建設了國家新材料測試評價平台主中心西南實驗室，推動先進製造業與生產性服務業融合發展。下一步將謀劃佈局戰新產業、未來產業，在奮力譜寫西部大開發新篇章中貢獻中國有研力量。

開幕式後，大會舉行了第六屆西洽會重大項目集中籤約。196個簽約項目聚焦構建「33618」現代製造業集群體系和現代服務業發展，項目投資來源和投資領域廣泛，補鏈強鏈延鏈作用明顯，國際化和影響力顯著提升，推動央地合作更加緊密，將為重慶加快打造現代化產業體系提供有力支撐，更好助推高質量發展。

部分國際友好省州市長以及城市代表，國際組織（機構）負責人，駐華使領館官員，兄弟省區市和中央企業負責人，國內外知名企業嘉賓、院士專家、知名學者，科研院所、行業協會和新聞媒體代表，重慶市各區縣、市委各部委、市級國家機關各部門、各人民團體、大型企業負責人和高等院校代表等參加有關活動。

SOURCE 重慶國際傳播中心