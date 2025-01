A 6D Technologies fechou um acordo histórico para revolucionar os pagamentos da MMG Guiana com a plataforma Aureus

BANGALORE, Índia, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A 6D Technologies tem o orgulho de anunciar sua parceria com a Mobile Money Guyana (MMG) para transformar o ecossistema de pagamentos na Guiana usando a plataforma Aureus de última geração. Essa colaboração é um passo muito importante em sua missão de oferecer soluções inovadoras que redefinem o envolvimento do cliente e os serviços financeiros.

A Aureus foi desenvolvida para revolucionar a forma como os clientes interagem com o mobile money, integrando a fidelidade e a gamificação em seu núcleo. Por meio dessa parceria, a MMG oferecerá a seus usuários uma experiência dinâmica e envolvente que vai além das transações. Contando com recursos como recompensas em cashback, incentivos baseados em pontos e ofertas exclusivas, cada transação se torna uma oportunidade para os clientes colherem benefícios tangíveis.

"Com a Aureus, redefiniremos a experiência de mobile money para nossos clientes", disse Mark Singh, CEO da MMG. "Ao combinar lealdade e gamificação, não forneceremos apenas serviços financeiros – criaremos interações significativas que recompensarão a confiança, criarão engajamento e oferecerão valor excepcional."

A Aureus também apresenta elementos de gamificação, como desafios, marcos e tabelas de classificação, tornando a jornada de pagamento mais interativa e gratificante. O objetivo desses recursos é aumentar o engajamento do usuário, promover a fidelidade do cliente e aumentar a adoção de serviços de mobile money em toda a Guiana.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a MMG para revolucionar os pagamentos por celular na Guiana", disse Abhilash Sadanandan, CEO e cofundador da 6D Technologies. "Na 6D Technologies, nossa missão é equipar as empresas com soluções que combinem tecnologia de ponta e inovação centrada no cliente. A Aureus é um testemunho dessa visão, e estamos animados para ver como ela transformará as experiências dos clientes e promoverá a inclusão financeira na Guiana."

O acordo ressalta o compromisso da 6D Technologies em equipar as operadoras de telecomunicações e prestadores de serviços financeiros com soluções digitais transformadoras. Com o uso da Aureus, a MMG está pronta para alcançar a excelência operacional, aumentar a satisfação do cliente e fortalecer sua liderança no setor de serviços financeiros por celular.

Sobre a MMG Guyana

A Mobile Money Guyana (MMG) é a principal prestadora de serviços financeiros via celular da Guiana, oferecendo soluções seguras, convenientes e inovadoras para indivíduos e empresas. Comprometida em promover a inclusão financeira, a MMG oferece serviços acessíveis que capacitam as comunidades e impulsionam o crescimento econômico.

Sobre a 6D Technologies

A 6D Technologies é uma fornecedora líder de soluções inovadoras de transformação digital para operadoras de telecomunicações e prestadores de serviços financeiros em todo o mundo. Com soluções de ponta, a 6D Technologies capacita as empresas a oferecer experiências perfeitas, impulsionar o engajamento e alcançar a excelência operacional em um ecossistema digital em constante evolução. Para obter mais informações, acesse https://www.6dtechnologies.com/

