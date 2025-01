6D Technologies remporte un contrat historique pour révolutionner les paiements pour MMG Guyana avec la plateforme Aureus

BANGALORE, Inde, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- 6D Technologies est fière d'annoncer son partenariat avec Mobile Money Guyana (MMG) pour transformer l'écosystème de paiement en Guyane en utilisant la plateforme de pointe Aureus. Cette collaboration marque une étape importante dans sa mission consistant à fournir des solutions innovantes qui redéfinissent l'engagement des clients et les services financiers.

Aureus est conçue pour révolutionner la façon dont les clients interagissent avec l'argent mobile en intégrant la fidélisation et la gamification au cœur de son processus. Grâce à ce partenariat, MMG offrira à ses utilisateurs une expérience dynamique et attrayante qui va au-delà des transactions. Grâce à des fonctionnalités telles que les remises en espèces, les incitations basées sur des points et les offres exclusives, chaque transaction devient une occasion pour les clients de récolter des avantages tangibles.

« Avec Aureus, nous allons redéfinir l'expérience de l'argent mobile pour nos clients », a déclaré Mark Singh, PDG de MMG. « En combinant la fidélisation et la gamification, nous ne nous contenterons pas de fournir des services financiers, nous créerons des interactions significatives qui récompenseront la confiance, renforceront l'engagement et apporteront une valeur exceptionnelle ».

Aureus introduit également des éléments de gamification tels que des défis, des étapes et des tableaux de bord, rendant le parcours de paiement plus interactif et plus gratifiant. Ces fonctionnalités visent à stimuler l'engagement des utilisateurs, à fidéliser les clients et à favoriser l'adoption des services d'argent mobile en Guyane.

« Nous sommes ravis de collaborer avec MMG pour révolutionner les paiements mobiles en Guyane », a déclaré Abhilash Sadanandan, PDG et cofondateur de 6D Technologies. « Chez 6D Technologies, notre mission est de donner aux entreprises les moyens d'agir grâce à des solutions qui combinent technologie de pointe et innovation centrée sur le client. Aureus témoigne de cette vision et nous sommes impatients de voir de quelle façon elle transformera l'expérience des clients et favorisera l'inclusion financière en Guyane ».

Cet accord souligne l'engagement de 6D Technologies à fournir aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services financiers des solutions numériques transformatrices. En s'appuyant sur Aureus, MMG devrait atteindre l'excellence opérationnelle, améliorer la satisfaction des clients et renforcer son leadership dans le domaine des services financiers mobiles.

À propos de MMG Guyana

Mobile Money Guyana (MMG) est le premier fournisseur de services financiers mobiles de Guyane, offrant des solutions sécurisées, pratiques et innovantes aux particuliers et aux entreprises. Engagée dans la promotion de l'inclusion financière, MMG offre des services accessibles qui renforcent les communautés et stimulent la croissance économique.

À propos de 6D Technologies

6D Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de transformation numérique pour les opérateurs de télécommunications et les prestataires de services financiers du monde entier. Grâce à des solutions de pointe, 6D Technologies permet aux entreprises d'offrir des expériences transparentes, de stimuler l'engagement et d'atteindre l'excellence opérationnelle dans un écosystème numérique en constante évolution. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.6dtechnologies.com/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2267508/6D_Technologies_Logo.jpg