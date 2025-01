Uma história de sucesso de transformação digital desenvolvida pela M1 com o BSS da 6D Technologies nativo da nuvem

BENGALURU, Índia, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A 6D Technologies, líder global em soluções de transformação digital, orgulhosamente anuncia a migração bem-sucedida dos serviços pré-pagos e Maxx da M1 Limited para o 6D Technologies Canvas, uma plataforma digital BSS de ponta. Ao longo de 15 meses, a 6D Technologies migrou todos os assinantes pré-pagos e Maxx (pós-pagos) da M1 de sistemas legados para o Canvas. Essa modernização aprimorou a prestação de serviços, a eficiência operacional e a experiência do cliente com o mínimo de interrupção, marcando um marco significativo na evolução digital da M1.

O projeto de migração aproveitou o conjunto abrangente de módulos de software licenciados oferecidos pela 6D Technologies. Esses módulos formam um ecossistema holístico que agiliza as operações:

O Canvas inclui gestão avançada de relacionamento com o cliente, um catálogo unificado de produtos, gestão de pedidos e fluxos de trabalho, faturamento, mediação de faturamento, 6D Technologies Digital API Gateway, 6D Technologies ESB, mecanismo de notificação, relatórios e Single Sign-On (SSO).

apresenta um portal de varejistas para serviços de E-top-up perfeitos. Outros módulos integrais incluem um SIM e um sistema de gerenciamento de números, autocuidado na Web, gamificação com cinco jogos interativos e um sistema de gerenciamento de vouchers robusto.

Marko Cetkovic, diretor digital da M1, acrescentou: "Nossa parceria com a 6D Technologies é fundamental para modernizar o BSS digital e o gerenciamento de campanhas. A migração de nossa base de clientes pré-pagos e Maxx legados para a nova plataforma impulsiona a eficiência operacional e reduz o tempo de lançamento no mercado, alinhando-se à nossa estratégia de preparar nossas operações para o futuro".

Manish Arora, cofundador e CRO da 6D Technologies, disse: "A migração bem-sucedida dos serviços pré-pagos e Maxx da M1 para nossa plataforma Canvas ressalta o poder e a escalabilidade de nossas soluções de BSS digital. Essa migração não apenas aprimora a eficiência operacional, como também capacita a M1 a oferecer experiências de cliente superiores e orientadas por dados. Continuamos comprometidos em ajudar nossos clientes a se destacarem em um cenário competitivo de telecomunicações".

A 6D Technologies fornece soluções inovadoras de transformação digital para CSPs. Suas plataformas escaláveis capacitam as operadoras de telecomunicações a agilizar as operações, melhorar as experiências do cliente e impulsionar o crescimento, redefinindo a gestão de negócios em um ecossistema digital em constante evolução.

