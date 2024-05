A Airalo, o maior marketplace de eSIM do mundo, supera 10 milhões de usuários e lança plataforma B2B para revendedores e empresas

LEWES, Delaware, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Airalo anunciou hoje que ultrapassou a marca de 10 milhões de usuários, reafirmando sua posição como o maior mercado de eSIM do mundo. Juntamente com essa conquista, a empresa de tecnologia revelou orgulhosamente sua mais recente inovação, a Airalo Partners, uma plataforma B2B e B2B2C completa para agentes de viagens, revendedores e empresas do mundo todo.

Este marco consolida ainda mais a Airalo como a solução de conectividade ideal para viajantes internacionais. Os mais de 10 milhões de usuários da Airalo vêm de mais de 230 países e regiões do mundo todo e podem acessar seus serviços em 53 idiomas. O Airalo é o aplicativo de viagem número1 em lojas de aplicativos móveis em vários países, afirmando sua presença global.

Juntamente com seu impressionante crescimento de usuários, a Airalo também conquistou a confiança de mais de 5.000 parceiros que dependem de seus serviços para expandir os negócios, aumentar a receita e manter os usuários, clientes e funcionários conectados. Para melhorar a experiência de parceiros, a Airalo lançou a Airalo Partners, uma plataforma B2B/B2B2C que capacita as empresas a comprar, gerenciar e compartilhar eSIMs com seus clientes ou funcionários. A Airalo Partners complementará as ofertas de parceiros existentes da Airalo — a Airalo Partner API e o Airalo Affiliate Program — que foram amplamente adotadas por empresas do mundo todo.

Os cofundadores Abraham Burak e Ahmet Bahadir Özdemir expressaram entusiasmo em ultrapassar a marca de 10 milhões de usuários e lançar seu novo produto, dizendo: "Estamos felizes em ver que milhões de viajantes vêm tendo suas necessidades atendidas pela Airalo e estão gratos por escrever este novo capítulo de conectividade de viagem com eles. Com nossa nova plataforma, a Airalo Partners, juntamente com nossas várias ofertas business-to-business, ofereceremos a solução inovadora e acessível da Airalo para empresas e organizações do mundo todo."

A Airalo continua a liderar o caminho para revolucionar a conectividade de viagens para milhões de pessoas no mundo todo. À medida que a empresa olha para o futuro, continua dedicada a expandir seu alcance, aprimorando seus serviços e formando novas parcerias para capacitar ainda mais os viajantes globais.

Sobre a Airalo

A Airalo, fundada em 2019 por Ahmet Bahadir Özdemir e Abraham Burak, é o primeiro e maior mercado de eSIM do mundo. Oferece pacotes eSIM para mais de 200 países e regiões, permitindo que os viajantes se conectem instantaneamente a redes móveis. Com milhões de usuários e uma equipe global que abrange 55 países, a Airalo está revolucionando a conectividade global e capacitando viajantes em todo o mundo.

Saiba mais em www.airalo.com e www.partners.airalo.com .

