Airalo, der weltweit größte eSIM-Marktplatz, überschreitet die Marke von 10 Millionen Nutzern und startet eine B2B-Plattform für Wiederverkäufer und Unternehmen

LEWES, Del., 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Airalo gab heute bekannt, dass es die Marke von 10 Millionen Nutzern überschritten hat und damit seine Position als weltweit größter eSIM-Marktplatz unterstreicht. Parallel zu diesem Erfolg präsentierte das Technologieunternehmen stolz seine neueste Innovation, Airalo Partners, eine umfassende B2B- und B2B2C-Plattform für Reisebüros, Wiederverkäufer und Unternehmen weltweit.

Airalo Co-founders, Abraham Burak and Ahmet Bahadir Özdemir

Dieser Meilenstein etabliert Airalo weiter als die bevorzugte Konnektivitätslösung für internationale Reisende. Die mehr als 10 Millionen Nutzer von Airalo kommen aus über 230 Ländern und Regionen weltweit und können die Dienste in 53 Sprachen nutzen. Airalo ist die Nummer 1 unter den Reise-Apps in den mobilen App-Stores mehrerer Länder, was seine globale Attraktivität bestätigt.

Neben dem beeindruckenden Nutzerwachstum hat Airalo auch das Vertrauen von über 5.000 Partnern gewonnen, die sich auf seine Dienste verlassen, um ihr Geschäft zu skalieren, ihren Umsatz zu steigern und ihre Nutzer, Kunden und Mitarbeiter in Verbindung zu halten. Um die Erfahrung der Partner zu verbessern, hat Airalo Airalo Partners eingeführt, eine B2B/B2B2C-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, eSIMs zu kaufen, zu verwalten und mit ihren Kunden oder Mitarbeitern zu teilen. Airalo Partners wird Airalos bestehende Partnerangebote – Airalo Partner API und Airalo Affiliate Program – ergänzen, die von vielen Unternehmen weltweit angenommen werden.

Die Mitbegründer Abraham Burak und Ahmet Bahadir Özdemir äußerten sich begeistert über das Überschreiten der 10-Millionen-Nutzer-Marke und den Start ihres neuen Produkts: „Wir freuen uns zu sehen, dass Millionen von Reisenden ihre Bedürfnisse in Airalo wiederfinden und sind dankbar, dass wir dieses neue Kapitel der Reisekonnektivität mit ihnen schreiben können. Mit unserer neuen Plattform Airalo Partners und unseren verschiedenen Business-to-Business-Angeboten werden wir die innovative und erschwingliche Lösung von Airalo auf Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt ausweiten."

Airalo ist nach wie vor führend bei der Revolutionierung der Reisekonnektivität für Millionen von Menschen weltweit. Das Unternehmen blickt in die Zukunft und ist weiterhin bestrebt, seine Reichweite zu vergrößern, seine Dienstleistungen zu verbessern und neue Partnerschaften einzugehen, um Reisende auf der ganzen Welt noch besser zu unterstützen.

Informationen zu Airalo

Airalo wurde 2019 von Ahmet Bahadir Özdemir und Abraham Burak gegründet und ist der weltweit erste und größte eSIM-Marktplatz. Es bietet eSIM-Pakete für mehr als 200 Länder und Regionen an, mit denen sich Reisende sofort mit Mobilfunknetzen verbinden können. Mit Millionen von Nutzern und einem globalen Team in 55 Ländern revolutioniert Airalo die globale Konnektivität und unterstützt Reisende weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.airalo.com und www.partners.airalo.com.

