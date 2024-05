Airalo, la plus grande place de marché eSIM au monde, dépasse les 10 millions d'utilisateurs et lance une plateforme B2B pour les revendeurs et les entreprises

LEWES, Delaware, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Airalo a annoncé aujourd'hui avoir dépassé la barre des 10 millions d'utilisateurs, soulignant ainsi sa position en tant que plus grande place de marché eSIM au monde. Parallèlement à cette réalisation, l'entreprise technologique a fièrement dévoilé sa dernière innovation, Airalo Partners, une plateforme B2B et B2B2C tout-en-un pour les agents de voyage, les revendeurs et les entreprises du monde entier.

Airalo Co-founders, Abraham Burak and Ahmet Bahadir Özdemir

Cette étape importante renforce la position d'Airalo en tant que solution de connectivité pour les voyageurs internationaux. Les plus de 10 millions d'utilisateurs d'Airalo viennent de plus de 230 pays et régions du monde et peuvent accéder à ses services dans 53 langues. Airalo est la première application de voyage dans les magasins d'applications mobiles de plusieurs pays, ce qui confirme son attrait mondial.

Parallèlement à la croissance impressionnante du nombre d'utilisateurs, Airalo a également gagné la confiance de plus de 5 000 partenaires qui s'appuient sur ses services pour développer leur activité, augmenter leurs revenus et maintenir leurs utilisateurs, clients et employés connectés. Pour améliorer l'expérience de ses partenaires, Airalo a lancé Airalo Partners, une plateforme B2B/B2B2C qui permet aux entreprises d'acheter, de gérer et de partager des eSIM avec leurs clients ou leurs employés. Airalo Partners viendra compléter les offres de partenariat existantes d'Airalo, à savoir Airalo Partner API et Airalo Affiliate Program, qui ont été largement adoptées par les entreprises du monde entier.

Les cofondateurs Abraham Burak et Ahmet Bahadir Özdemir ont exprimé leur joie de franchir le cap des 10 millions d'utilisateurs et de lancer leur nouveau produit : « Nous sommes heureux de constater que des millions de voyageurs ont trouvé dans Airalo la réponse à leurs besoins et nous sommes reconnaissants d'écrire avec eux ce nouveau chapitre de la connectivité des voyages. Grâce à notre nouvelle plateforme, Airalo Partners, et à nos diverses offres interentreprises, nous étendrons la solution innovante et abordable d'Airalo aux entreprises et aux organisations du monde entier. »

Airalo continue d'ouvrir la voie en révolutionnant la connectivité des voyages pour des millions de personnes dans le monde. Pour l'avenir, l'entreprise reste déterminée à étendre sa portée, à améliorer ses services et à forger de nouveaux partenariats afin de donner plus de pouvoir aux voyageurs du monde entier.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected].

À propos d'Airalo

Airalo, fondée en 2019 par Ahmet Bahadir Özdemir et Abraham Burak, est la première et la plus grande place de marché eSIM au monde. Elle propose des forfaits eSIM pour plus de 200 pays et régions, permettant aux voyageurs de se connecter instantanément aux réseaux mobiles. Avec des millions d'utilisateurs et une équipe internationale couvrant 55 pays, Airalo révolutionne la connectivité mondiale et donne aux voyageurs du monde entier les moyens d'agir.

Pour en savoir plus, consultez les sites www.airalo.com et www.partners.airalo.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2424566/Airalo_Co_founders.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2167031/Airalo_Logo.jpg