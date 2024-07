A Arábia Saudita sediará a primeira Conferência Internacional de Gêmeos Siameses nos dias 24 e 25 de novembro de 2024: KSrelief

RIADE, Arábia Saudita, 3 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Organização das Nações Unidas anunciou que o dia 24 de novembro de 2024 será o "Dia Mundial dos Gêmeos Siameses" e será observado todos os anos, para enfatizar a necessidade de abordar a condição dos gêmeos siameses, defender seu tratamento e cuidados e promover seu bem-estar e inclusão social.

Desde a sua criação em 1990, o Programa de Gêmeos Siameses da Arábia Saudita tornou-se líder no campo da separação de gêmeos siameses. A equipe do programa analisou 139 casos de 26 países e separou com sucesso 61 pares de gêmeos. O Dr. Abdullah Al Rabeeah, além de ser Conselheiro da Corte Real e Supervisor Geral do Centro de Ajuda e Socorro Humanitário Rei Salman (KSrelief), também é um renomado cirurgião pediátrico que atua como Chefe do Programa de Gêmeos Siameses da Arábia Saudita desde o início.

"A Assembleia Geral da ONU", afirmou o Dr. Al Rabeeah, "adotou uma resolução para observar o 'Dia Mundial dos Gêmeos Siameses' em 24 de novembro todo ano. Este é um dia de muito orgulho para o Reino da Arábia Saudita em seus esforços humanitários contínuos para ajudar essas crianças especiais. Gostaria de agradecer ao Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz, e a Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, pelo seu apoio contínuo ao Programa de Gêmeos Siameses da Arábia Saudita, que tem sido líder no campo da separação desses gêmeos, desde que o programa começou em 1990."

Para enfatizar ainda mais a importância do Dia Mundial dos Gêmeos Siameses, a Arábia Saudita sediará a primeira Conferência Internacional de Gêmeos Siameses em 24 e 25 de novembro de 2024, em Riad, Arábia Saudita. A conferência, que será co-organizada pelo Centro de Ajuda Humanitária e de Socorro Rei Salman (KSrelief) e pelo Ministério dos Assuntos de Saúde da Guarda Nacional, reunirá especialistas médicos globais, representantes de organizações humanitárias e outros interessados no tema dos gêmeos siameses, para esclarecer histórias de sucesso e desafios da separação de gêmeos siameses e discutir possíveis colaborações e recomendações. A conferência também incluirá um painel de discussão intitulado "Explorando o impacto multifacetado da separação em gêmeos siameses e suas famílias", que se aprofundará nas consequências fisiológicas, psicológicas e sociais das cirurgias de separação.

