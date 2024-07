L'Arabie saoudite accueillera la toute première conférence internationale sur les jumeaux conjoints les 24 et 25 novembre 2024 : KSrelief

RIYADH, Arabie saoudite, 2 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Les Nations Unies ont annoncé que le 24 novembre 2024 serait la "Journée mondiale des jumeaux conjoints" et qu'elle serait célébrée chaque année, afin de souligner la nécessité d'aborder la condition des jumeaux conjoints, de plaider pour leur traitement et leur prise en charge, et de promouvoir leur bien-être et leur inclusion sociale.

Depuis sa création en 1990, le programme saoudien de jumeaux conjoints est devenu un leader dans le domaine de la séparation des jumeaux conjoints. L'équipe du programme a examiné 139 cas provenant de 26 pays et a réussi à séparer 61 paires de jumeaux. Le Dr Abdullah Al Rabeeah, en plus d'être conseiller auprès de la Cour royale et superviseur général du King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief), est également un chirurgien pédiatrique de renom qui dirige le programme saoudien de jumeaux conjoints depuis sa création.

"L'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré le Dr Al Rabeeah, a adopté une résolution visant à célébrer la "Journée mondiale des jumeaux conjoints" le 24 novembre de chaque année. C'est un jour de grande fierté pour le Royaume d'Arabie Saoudite dans ses efforts humanitaires continus pour aider ces enfants spéciaux. Je tiens à remercier le Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et SAR le prince héritier Mohammed bin Salman, pour leur soutien continu au programme saoudien de jumeaux conjoints, qui a été un leader dans le domaine de la séparation des jumeaux conjoints, depuis le début du programme en 1990."

Pour souligner davantage l'importance de la Journée mondiale des jumeaux conjoints, l'Arabie saoudite accueillera la toute première conférence internationale sur les jumeaux conjoints les 24 et 25 novembre 2024, à Riyad, en Arabie saoudite. La conférence, qui sera organisée conjointement par le King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) et le Ministry of National Guard Health Affairs, réunira des experts médicaux internationaux, des représentants d'organisations humanitaires et d'autres personnes intéressées par le sujet des jumeaux conjoints, afin de faire la lumière sur les réussites et les défis de la séparation des jumeaux conjoints et de discuter des collaborations et des recommandations potentielles. La conférence comprendra également une table ronde intitulée "Exploring the Multifaceted Impact of Separation on Conjoined Twins and Their Families" (Explorer les multiples facettes de l'impact de la séparation sur les jumeaux conjoints et leurs familles), qui examinera les conséquences physiologiques, psychologiques et sociales des opérations de séparation.

