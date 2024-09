A Associação Argentina de Futebol renova a XTrend como patrocinadora da seleção na Europa

BARCELONA, Espanha, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Associação Argentina de Futebol (AFA) tem o prazer de anunciar a renovação de sua parceria com a XTrend como Patrocinadora Regional da Seleção Argentina na Europa. Este acordo renovado reforça uma colaboração bem-sucedida que começou no ano passado e deve fortalecer ainda mais a presença da marca XTrend no mercado financeiro internacional.

Essa parceria permitirá que a XTrend amplie sua influência e alcance no cenário financeiro global. Por meio dessa colaboração renovada, a XTrend visa alavancar o apelo global da Seleção Argentina, conhecida por sua paixão, talento e sucesso, para se conectar com fãs de esportes e clientes em potencial em toda a Europa.

"Hoje, temos a honra de anunciar a renovação da parceria da XTrend como patrocinadora regional oficial da Seleção Argentina de Futebol, uma equipe que recentemente demonstrou força e domínio notáveis na recente Copa América 2024", disse Michael Rezaie, CEO da XTrend. "Seu excelente desempenho não apenas reafirmou seu status como um dos melhores times de futebol do mundo, mas também cativou fãs e inspirou milhões em todo o mundo. Essa parceria é mais do que apenas um patrocínio; é um poderoso alinhamento de valores compartilhados - paixão, determinação e busca pela excelência. Ao apoiar uma das seleções nacionais de futebol mais célebres do mundo, pretendemos destacar as sinergias entre esses campos e demonstrar como essas parcerias no esporte podem desempenhar um papel fundamental na região e apoiar a marca XTrend no setor financeiro. Estamos entusiasmados com as oportunidades que esta parceria trará e estamos dedicados a apoiar a Seleção Argentina em seus empreendimentos futuros "

Claudio Fabián Tapia, Presidente da Associação Argentina de Futebol, expressou seu entusiasmo pela colaboração, afirmando: "A Seleção Argentina continua a crescer e até atinge o território europeu, terra de grandes equipes e federações, e estamos muito felizes que a XTrend seja patrocinadora regional da Associação Argentina de Futebol. O acordo abre uma nova plataforma para se conectar com os fãs. Com isso, nossa parceria se consolida como líder no ambiente do futebol mundial. Congratulamo-nos com a XTrend como nosso patrocinador regional na Europa."

À medida que a XTrend continua a aumentar sua presença nos mercados financeiros internacionais, esta renovação de patrocínio ressalta a estratégia da empresa de se alinhar com eventos esportivos globais, aumentando a visibilidade de sua marca e se envolvendo com diversas comunidades em todo o mundo.

Essa parceria renovada também reforça a ligação entre esporte e finanças, destacando o impacto positivo dos eventos esportivos nas atividades econômicas. A colaboração entre a AFA e a XTrend continuará a fomentar a inovação e a criatividade, contribuindo para o crescimento e evolução do setor financeiro.

Sobre a XTrend

A XTrend é uma plataforma de negociação online líder, oferecendo tecnologia de ponta e acesso a uma ampla gama de mercados financeiros. Com foco na experiência e inovação do usuário, a XTrend fornece aos traders as ferramentas e os recursos de que precisam para ter sucesso no cenário financeiro dinâmico de hoje.

