الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يجدد عقده مع XTrend كراعي للمنتخب الوطني في أوروبا

برشلونة، إسبانيا، 11 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- يَسُر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) أن يعلن عن تجديد شراكته مع XTrend كراعي إقليمي للمنتخب الأرجنتيني في أوروبا. تعزز هذه الاتفاقية المُجَدَّدة التعاون الناجح الذي بدأ العام الماضي ومن المُتَوّقَّع أن تُقَوِّي وجود العلامة التجارية XTrend في السوق المالي الدولي.

ستُمكّن هذه الشراكة XTrend من توسيع نفوذها ووصولها داخل المشهد المالي العالمي، ومن خلال تجديد هذا التعاوُن، تهدف XTrend إلى الاستفادة من الشعبية العالمية للمنتخب الأرجنتيني، المعروف بشغفه وموهبته ونجاحه، للتواصل مع عُشاق الرياضة والعملاء المحتملين في جميع أنحاء أوروبا.

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وقال Michael Rezaie، الرئيس التنفيذي لشركة XTrend "يشرفنا اليوم الإعلان عن تجديد الشراكة مع XTrend كراعٍ إقليمي رسمي للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وهو الفريق الذي أظهر قوة وهيمنة ملحوظة في بطولة Copa America 2024 الأخيرة"، "إن الأداء المتميز الذي قدموه لم يؤكد مكانتهم كأحد أفضل فِرَق كرة القدم في العالم فحسب، بل أَسَر أيضًا الجماهير وألهَمَ الملايين في جميع أنحاء العالم. إن هذه الشراكة ليست مجرد رعاية؛ ولكنها تنسيق قوي للقيَم المشتركة؛ الشغف والتصميم والسعي إلى التميز، ومن خلال دعم أحد أشهر فرق كرة القدم الوطنية في العالم، نهدف إلى تسليط الضوء على التآزُر بين هذه المجالات وإظهار كيف يمكن لمثل هذه الشراكات في الرياضة أن تلعب دورًا محوريًا في المنطقة وتدعم علامة XTrend التجارية في القطاع المالي، ونحن متحمسون للفرص التي ستضيفها هذه الشراكة وملتزمون بدعم المنتخب الوطني الأرجنتيني في مساعيه المستقبلية"

وأعرب Claudio Fabián Tapia، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن حماسه للتعاون، قائلًا: "يواصل المنتخب الوطني الأرجنتيني النمو ويصل حتى إلى الأراضي الأوروبية، أرض الفِرَق والاتحادات العظيمة، ونحن سعداء جدًا لأن XTrend هي الراعي الإقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وتفتح الاتفاقية منصة جديدة للتواصل مع المشجعين، ونتيجة لذلك، يتم تعزيز شراكتنا كشركة رائدة في مجال كرة القدم العالمية، ومن هنا نُرَحب بشركة XTrend بصفتها الراعي الإقليمي في أوروبا."

ومع استمرار XTrend في تعزيز حضورها في الأسواق المالية الدولية، فإن تجديد الرعاية يؤكد على استراتيجية الشركة للتوافق مع الأحداث الرياضية العالمية، وتعزيز رؤية العلامة التجارية والتواصل مع مجتمعات متنوعة في جميع أنحاء العالم.

كما يعمل تجديد هذه الشراكة على تعزيز الرابط بين الرياضة والتمويل، وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي للأحداث الرياضية على الأنشطة الاقتصادية، وسيستمر التعاون بين AFA وXTrend في تعزيز الإبداع والابتكار، والمساهمة في نمو وتطور الصناعة المالية.

نبذة عن XTrend

XTrend هي منصة تداول رائدة عبر الإنترنت، تقدم أحدث التقنيات والوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية. توفر XTrend للمتداولين الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في المشهد المالي المُتغيِّر اليوم، مع التركيز على تجربة المستخدم والابتكار.