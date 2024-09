Argentyński Związek Piłki Nożnej wznawia współpracę z XTrend jako sponsorem reprezentacji narodowej w Europie

BARCELONA, Hiszpania, 10 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Władze Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA) mają zaszczyt poinformować o odnowieniu współpracy z marką XTrend w roli regionalnego sponsora reprezentacji Argentyny w Europie. Nowa umowa podkreśla dotychczasową owocną współpracę, która rozpoczęła się w ubiegłym roku i ma na celu dalsze ugruntowanie wizerunku spółki na międzynarodowym rynku finansowym.

Nawiązanie współpracy umożliwi XTrend rozszerzenie swoich wpływów i zasięgu w globalnym krajobrazie finansowym. Za sprawą ponownego podjęcia kooperacji, spółka zamierza wykorzystać międzynarodowy potencjał argentyńskiej reprezentacji narodowej, znanej ze swojej pasji, talentu i sukcesów, aby dotrzeć do fanów sportu i potencjalnych klientów w całej Europie.

„Mamy dzisiaj zaszczyt powiadomić o odnowieniu współpracy partnerskiej z firmą XTrend jako oficjalnym regionalnym sponsorem reprezentacji Argentyny w piłce nożnej, drużyny, która niedawno potwierdziła niezwykłą siłę i dominację w rozgrywkach Copa America 2024" – powiedział Michael Rezaie, dyrektor generalny XTrend. „Znakomite wyniki nie tylko potwierdzają jej pozycję wśród najlepszych drużyn piłkarskich na świecie, ale także zachwycają fanów i inspirują miliony ludzi na całym świecie. Nasza współpraca wykracza poza zwykły sponsoring; to wyraz silnego powiązania wspólnych wartości – pasji, determinacji i dążenia do doskonałości. Wspierając jedną z najbardziej znanych narodowych drużyn piłkarskich na świecie, pragniemy podkreślić synergię między tymi dziedzinami i pokazać, w jaki sposób takie relacje w sporcie mogą odgrywać kluczową rolę w regionie i wspierać markę XTrend w sektorze finansowym. Z zadowoleniem postrzegamy możliwości, jakie przyniesie to partnerstwo, i zobowiązujemy się aktywnie wspierać argentyńską drużynę narodową w jej przyszłych przedsięwzięciach".

Claudio Fabián Tapia, prezes Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej, wyrażając swój entuzjazm dla współpracy, powiedział: „Reprezentacja Argentyny nieustannie się rozwija, wkraczając także do Europy, będącej kolebką wspaniałych drużyn i federacji. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że marka XTrend jest regionalnym sponsorem Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej. Podpisana umowa udostępnia nową platformę kontaktu z fanami. Tym samym wzmacniamy pozycję lidera w światowym środowisku piłkarskim. Serdecznie witamy XTrend jako naszego regionalnego sponsora w Europie".

Wraz ze wzrostem rozpoznawalności marki XTrend na międzynarodowych rynkach finansowych decyzja o odnowieniu sponsoringu odzwierciedla strategię firmy polegającą na integracji z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, zwiększając widoczność samej marki i docierając do różnych społeczności na całym świecie.

Wznowiona współpraca dodatkowo potwierdza związek między światem sportu i finansów, kładąc nacisk na pozytywny wpływ wydarzeń sportowych na działalność gospodarczą. Kooperacja pomiędzy AFA i XTrend pozwoli na dalsze stymulowanie innowacji i kreatywności, przyczyniając się do rozwoju i ewolucji sektora finansowego.

Platforma XTrend jest wiodącą na rynku internetową giełdą, oferującą najnowocześniejszą technologię i dostęp do szerokiej gamy rynków finansowych. Przykładając najwyższą wagę do wrażeń użytkowników i innowacji, spółka zapewnia inwestorom narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się krajobrazie finansowym.

