Ассоциация футбола Аргентины продлевает спонсорство XTrend национальной сборной в Европе

БАРСЕЛОНА, Испания, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Ассоциация футбола Аргентины (AFA) с удовольствием объявляет о продлении сотрудничества с XTrend в качестве регионального спонсора сборной Аргентины в Европе. Это продленное соглашение упрочняет успешное сотрудничество, начавшееся в прошлом году, и направлено на дальнейшее укрепление присутствия бренда XTrend на международном финансовом рынке.

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Это партнерство позволит XTrend усилить свое влияние и расширить охват на мировой финансовой арене. Благодаря этому продленному сотрудничеству XTrend стремится использовать глобальную привлекательность национальной сборной Аргентины, известной своей страстью, талантом и успехом, для установления контакта со спортивными болельщиками и потенциальными клиентами по всей Европе.

«Сегодня мы с гордостью объявляем о продлении партнерских отношений XTrend с национальной сборной Аргентины по футболу в качестве официального регионального спонсора. Недавно эта команда продемонстрировала замечательную силу и доминирование на Кубке Америки 2024 года, — заявил Майкл Резаи (Michael Rezaie), генеральный директор XTrend. — Их выдающееся выступление не только подтвердило их статус одной из лучших футбольных команд мира, но и покорило болельщиков и вдохновило миллионы людей во всем мире. Это партнерство — больше, чем просто спонсорство; это мощное сочетание общих ценностей: страсти, решимости и стремления к совершенству. Поддерживая одну из самых знаменитых национальных сборных по футболу в мире, мы стремимся подчеркнуть синергию этих областей и продемонстрировать, как такие партнерские отношения в спорте могут играть ключевую роль в регионе и поддерживать бренд XTrend в финансовом секторе. Мы рады возможностям, которые принесет это партнерство, и стремимся поддерживать национальную сборную Аргентины в ее будущих начинаниях».

Клаудио Фабиан Тапиа (Claudio Fabián Tapia), президент Ассоциации футбола Аргентины, выразил энтузиазм по поводу сотрудничества, заявив: «Сборная Аргентины продолжает расти и даже достигает территории Европы, земли великих команд и федераций, и мы очень рады, что XTrend является региональным спонсором Ассоциации футбола Аргентины. Это соглашение открывает новую платформу для связи с болельщиками. В результате наше партнерство консолидируется в качестве лидера в мировой футбольной среде. Мы приветствуем XTrend в качестве нашего регионального спонсора в Европе».

Поскольку XTrend продолжает наращивать свое присутствие на международных финансовых рынках, это продление спонсорства подчеркивает реализуемую компанией стратегию следования глобальным спортивным событиям, повышения узнаваемости бренда и взаимодействия с различными сообществами по всему миру.

Это продленное партнерство также укрепляет связь между спортом и финансами, подчеркивая положительное влияние спортивных мероприятий на экономическую деятельность. Сотрудничество между AFA и XTrend будет и впредь способствовать инновациям и творчеству и вносить свой вклад в рост и развитие финансовой отрасли.

О компании XTrend

XTrend — ведущая платформа для онлайн-трейдинга, предлагающая передовые технологии и доступ к широкому спектру финансовых рынков. Ориентируясь на опыт пользователей и инновации, XTrend предоставляет трейдерам инструменты и ресурсы, необходимые для достижения успеха на современной динамичной финансовой арене.

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