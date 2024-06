A Automation Anywhere colabora com a Microsoft para automatizar o impossível integrando a automação empresarial e o Microsoft Azure OpenAI Service

AUSTIN, Texas, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- A Automation Anywhere, líder em automação baseada em IA, expandiu sua colaboração com a Microsoft por meio da integração do Microsoft Azure OpenAI Service ao novo AI + Automation Enterprise System da Automation Anywhere para ajudar as empresas a automatizar processos complexos de ponta a ponta em aplicativos corporativos usando Agentes de IA.

Este anúncio expande a integração existente da plataforma de automação corporativa da Automation Anywhere com o Azure AI Document Intelligence. Com sua nova solução AI Studio, os clientes podem criar Agentes de IA para qualquer caso de uso complexo de automação corporativa em modelos GenAI do Azure OpenAI Service. A Automation Anywhere já incorpora o Azure AI Document Intelligence como parte de sua própria solução de Automação de Documentos para processar formulários padrão. Com os aprimoramentos da Automação de Documentos da Automation Anywhere, os clientes podem usar o Azure OpenAI Service como seu provedor de modelo básico subjacente, permitindo o processamento de documentos não estruturados.

"A integração da Automation Anywhere com o Microsoft Azure OpenAI aprofundará a alavancagem de soluções complexas de automação com tecnologia de IA ao passo em que estende o impacto benéfico a novas áreas da organização", disse Steve McNamara, vice-presidente de engenharia de automação da R1RCM. "Aproveitar a capacidade de criar rapidamente soluções de automação que aproveitam a mineração de dados baseada em LLM e as respostas da IA generativa criarão vantagens distintas no setor de saúde. O R1 está bem focado no Microsoft Azure e na Automation Anywhere. Esta nova parceria desempenhará um papel significativo em nossa futura estratégia de automação."

"A integração do Microsoft Azure OpenAI Service e da Automation Anywhere permitirá uma ampla gama de soluções, aumentando a eficiência, agilidade e escalabilidade na automação orientada por IA em diversos processos corporativos e casos de uso", disse Vitor Paulo Correia, chefe do Centro de Excelência em Hiperautomação da Eletrobras. "A capacidade das organizações de criar Agentes de IA e fluxos de trabalho de agentes é uma abordagem inteligente para melhorar a forma como trabalhamos."

"A combinação do Azure OpenAI Service e do nosso novo AI Studio permitirá que as organizações automatizem o que nunca foi possível antes", disse Adi Kuruganti, Diretor de Produtos da Automation Anywhere. "Esta iniciativa com a Microsoft é uma continuação da nossa longa colaboração em IA. Queríamos fazer parceria com a principal plataforma de IA para maximizar o impacto para nossos clientes em comum."

"Com o novo Automation + AI Enterprise System da Automation Anywhere, os clientes corporativos podem criar e implantar rapidamente automatizações de processos baseadas em IA combinadas com o Microsoft Azure OpenAI Service de maneira segura para grandes empresas em funções-chave, incluindo operações de atendimento ao cliente, finanças, TI e RH", disse Marco Casalaina, vice-presidente de produtos da Azure AI.

Espera-se que essas novas integrações estejam disponíveis no segundo trimestre, com a seleção expandida de modelos do Azure OpenAI Service disponível no terceiro trimestre.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos com tecnologia de IA que coloca essa tecnologia em ação em várias organizações. A Automation Success Platform da empresa é alimentada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análises, com uma abordagem de segurança e governança em primeiro lugar. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a obter ganhos de produtividade, promover a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação com tecnologia de IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com .

