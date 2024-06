Automation Anywhere colabora con Microsoft para automatizar lo imposible integrando Enterprise Automation y Microsoft Azure OpenAI Service

AUSTIN, Texas, 12 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Automation Anywhere, líder en automatización impulsada por IA, amplió su colaboración con Microsoft a través de la integración de Microsoft Azure OpenAI Service dentro del nuevo AI + Automation Enterprise System de Automation Anywhere, para ayudar a las empresas a automatizar procesos complejos de extremo a extremo a través de aplicaciones empresariales utilizando agentes de IA.

Este anuncio amplía la integración existente de la plataforma de automatización empresarial de Automation Anywhere con Azure AI Document Intelligence. Con su nueva solución AI Studio, los clientes pueden crear agentes de IA para cualquier caso de uso de automatización empresarial complejo en modelos GenAI de Azure OpenAI Service. Automation Anywhere ya integra Azure AI Document Intelligence como parte de su propia solución Document Automation para procesar formularios estándar. Con las mejoras de Document Automation de Automation Anywhere, los clientes pueden utilizar Azure Open AI Service como su proveedor de modelo fundacional subyacente, permitiendo el procesamiento de documentos no estructurados.

"La integración de Automation Anywhere con Microsoft Azure OpenAI profundizará el uso de las soluciones de automatización complejas habilitadas para IA, a la vez que extenderá el impacto beneficioso a nuevas áreas de la organización", comentó Steve McNamara, vicepresidente de ingeniería de automatización de R1RCM. "Aprovechar la capacidad de crear rápidamente soluciones de automatización que se beneficien de la minería de datos basada en LLM y las respuestas generativas de IA creará ventajas distintivas en el sector sanitario. R1 ha invertido mucho en Microsoft Azure y Automation Anywhere. Esta nueva asociación desempeñará un papel importante en nuestra futura estrategia de automatización".

"La integración de Microsoft Azure OpenAI Service y Automation Anywhere permitirá una amplia gama de soluciones, mejorando la eficiencia, agilidad y escalabilidad en la automatización impulsada por IA a través de diversos procesos de negocio y casos de uso", afirmó Vitor Paulo Correia, responsable del Centro de Excelencia de Hiperautomation, Eletrobras. "La capacidad de las organizaciones para crear Agentes de IA y flujos de trabajo agénticos es un enfoque inteligente para mejorar la forma en que trabajamos".

"La combinación de Azure OpenAI Service y nuestro nuevo AI Studio permitirá a las organizaciones automatizar lo que antes no era posible", indicó Adi Kuruganti, responsable de producto de Automation Anywhere. "Esta iniciativa con Microsoft es una continuación de nuestra larga colaboración en IA. Queríamos asociarnos con la plataforma líder en IA para maximizar el impacto para nuestros clientes conjuntos".

"Con el nuevo Automation + AI Enterprise System de Automation Anywhere, los clientes empresariales pueden crear e implementar rápidamente automatizaciones de procesos impulsadas por IA combinadas con Microsoft Azure OpenAI Service de forma segura para grandes empresas a través de funciones clave que incluyen operaciones de atención al cliente, finanzas, TI y RRHH", explicó Marco Casalaina, vicepresidente de productos, Azure AI.

Se espera que estas nuevas integraciones estén disponibles en el segundo trimestre, y que la selección de modelos ampliada de Azure OpenAI Service esté disponible en el tercer trimestre.

