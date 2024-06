Automation Anywhere arbeitet mit Microsoft zusammen, um durch die Integration von Enterprise Automation und Microsoft Azure OpenAI Service das Unmögliche zu automatisieren

AUSTIN, Texas, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Automation Anywhere, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Automatisierung, hat seine Zusammenarbeit mit Microsoft durch die Integration von Microsoft Azure OpenAI Service in das neue AI + Automation Enterprise System von Automation Anywhere erweitert, um Unternehmen bei der Automatisierung komplexer End-to-End-Prozesse über Unternehmensanwendungen hinweg mit KI-Agenten zu unterstützen.

Diese Ankündigung erweitert die bestehende Integration der Automatisierungsplattform von Automation Anywhere mit Azure AI Document Intelligence. Mit der neuen AI-Studio-Lösung kann das Klientel AI-Agenten für jeden komplexen Anwendungsfall der Unternehmensautomatisierung auf GenAI-Modellen von Azure OpenAI Service aufbauen. Automation Anywhere bettet bereits Azure AI Document Intelligence als Teil seiner eigenen Dokumenten-Automatisierungslösung zur Verarbeitung von Standardformularen ein. Mit den Erweiterungen von Automation Anywhere für die Dokumentenautomatisierung kann das Klientel Azure Open AI Service als zugrundeliegenden Modellanbieter nutzen, um die Verarbeitung unstrukturierter Dokumente zu ermöglichen.

„Die Integration von Automation Anywhere in Microsoft Azure OpenAI wird die Nutzung von KI-gestützten komplexen Automatisierungslösungen vertiefen sowie die positiven Auswirkungen auf neue Bereiche des Unternehmens ausweiten", so Steve McNamara, Vizepräsident für Automation Engineering bei R1RCM. „Die Fähigkeit, schnell Automatisierungslösungen zu entwickeln, die LLM-basiertes Data Mining und generative KI-Antworten nutzen, wird im Gesundheitssektor deutliche Vorteile bringen. R1 hat stark in Microsoft Azure und Automation Anywhere investiert. Diese neue Partnerschaft wird eine wichtige Rolle in unserer zukünftigen Automatisierungsstrategie spielen."

„Die Integration von Microsoft Azure OpenAI Service und Automation Anywhere ermöglicht eine breite Palette von Lösungen, welche die Effizienz, Agilität und Skalierbarkeit bei der KI-gesteuerten Automatisierung über verschiedene Geschäftsprozesse und Anwendungsfälle hinweg verbessern", sagt Vitor Paulo Correia, Leiter des Hyperautomation Center of Excellence bei Eletrobras. „Die Möglichkeit für Unternehmen, KI-Agenten und agentenbasierte Workflows zu erstellen, ist ein intelligenter Ansatz, um unsere Arbeitsweise zu verbessern."

„Die Kombination von Azure OpenAI Service und unserem neuen AI Studio wird es Unternehmen ermöglichen, zu automatisieren, was vorher nicht möglich war", sagt Adi Kuruganti, Produktvorstand, Automation Anywhere. „Diese Initiative mit Microsoft ist eine Fortsetzung unserer langjährigen Zusammenarbeit im Bereich KI. Wir wollten eine Partnerschaft mit der führenden KI-Plattform eingehen, um die Wirkung für unser gemeinsames Klientel zu maximieren."

„Mit dem neuen Automation + AI Enterprise System von Automation Anywhere können Unternehmenskunden schnell und sicher KI-gestützte Prozessautomatisierungen in Kombination mit Microsoft Azure OpenAI Service für große Unternehmen in wichtigen Funktionen wie Kundenservice, Finanzen, IT und HR erstellen und einsetzen", sagt Marco Casalaina, Vizepräsident für den Bereich Produkte, Azure AI.

Diese neuen Integrationen sind voraussichtlich im zweiten Quartal, die erweiterte Modellauswahl von Azure OpenAI Service ist im dritten Quartal verfügbar.

