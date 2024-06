Automation Anywhere collabore avec Microsoft pour automatiser l'impossible en intégrant l'automatisation d'entreprise et Microsoft Azure OpenAI Service

AUSTIN, Texas, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- IMAGINE 2024 -- Automation Anywhere, un leader de l'automatisation alimentée par l'IA, a élargi sa collaboration avec Microsoft en intégrant Microsoft Azure OpenAI Service dans le nouveau système d'entreprise IA + automatisation d'Automation Anywhere afin d'aider les entreprises à automatiser des processus complexes de bout en bout dans les applications d'entreprise à l'aide d'agents d'IA.

Cette annonce élargit l'intégration existante de la plateforme d'automatisation d'entreprise d'Automation Anywhere avec Azure AI Intelligence documentaire. Grâce à sa nouvelle solution AI Studio, les clients peuvent créer des agents d'IA pour n'importe quel cas d'utilisation complexe d'automatisation d'entreprise sur les modèles d'IA générative à partir d'Azure OpenAI Service. Automation Anywhere intègre déjà Azure AI Intelligence documentaire dans sa propre solution d'automatisation des documents pour le traitement des formulaires standard. Grâce aux améliorations apportées par Automation Anywhere en matière d'automatisation des documents, les clients peuvent utiliser Azure Open AI Service comme fournisseur de modèle fondamental sous-jacent, ce qui permet le traitement des documents non structurés.

« L'intégration d'Automation Anywhere avec Microsoft Azure OpenAI approfondira l'avantage des solutions d'automatisation complexes basées sur l'IA tout en étendant l'impact bénéfique à de nouveaux domaines de l'organisation, a déclaré Steve McNamara, vice-président de l'ingénierie de l'automatisation chez R1RCM. L'exploitation de la capacité à créer rapidement des solutions d'automatisation qui tirent parti de l'exploration de données basée sur des LLM et des réponses d'IA génératives créera des avantages distinctifs dans le secteur des soins de santé. R1 investit massivement dans Microsoft Azure et Automation Anywhere. Ce nouveau partenariat jouera un rôle important dans notre future stratégie d'automatisation. »

« L'intégration de Microsoft Azure OpenAI Service et d'Automation Anywhere permettra d'offrir un large éventail de solutions, améliorant ainsi l'efficacité, l'agilité et l'évolutivité de l'automatisation alimentée par l'IA dans divers processus commerciaux et cas d'utilisation, a déclaré Vitor Paulo Correia, responsable du centre d'excellence en hyperautomatisation, Eletrobras. La capacité des organisations à créer des agents d'IA et des flux de travail agentiques est une approche intelligente pour améliorer notre façon de travailler. »

« La combinaison d'Azure OpenAI Service et de notre nouveau studio d'IA permettra aux organisations d'automatiser ce qui n'était jamais possible auparavant, a déclaré Adi Kuruganti, directeur des produits chez Automation Anywhere. Cette initiative avec Microsoft s'inscrit dans la continuité de notre collaboration de longue date dans le domaine de l'IA. Nous voulions nous associer à la principale plateforme d'IA afin de maximiser l'impact pour nos clients communs. »

« Grâce au nouveau système d'entreprise automatisation + IA d'Automation Anywhere + AI, les entreprises clientes peuvent rapidement créer et déployer des automatisations de processus alimentées par l'IA, combinées au service Microsoft Azure OpenAI de manière sécurisée pour les grandes entreprises dans les fonctions clés, y compris les opérations de service client, la finance, l'informatique et les RH », a déclaré Marco Casalaina, vice-président des produits d'Azure AI.

Ces nouvelles intégrations devraient être disponibles au deuxième trimestre, et la sélection élargie de modèles d'Azure OpenAI Service sera disponible au troisième trimestre.

