A BingX se recupera do incidente com sua hot wallet, garantindo a segurança dos ativos dos usuários

VILNIUS, Lituânia, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, forneceu resposta rápida e resiliência após um recente incidente com uma hot wallet, garantindo a segurança dos ativos dos usuários e restaurando os serviços de retirada em 24 horas.

Na madrugada de 20 de setembro, a BingX enfrentou um incidente que afetou uma de suas hot wallets. A exchange respondeu imediatamente isolando o sistema comprometido e suspendendo todas as retiradas e depósitos para evitar maiores danos e proteger os ativos dos seus usuários.

Restauração de serviço

Após rápidos esforços de contenção, a BingX retomou com sucesso os serviços de retirada para os principais ativos, incluindo, entre outros, USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, XRP e SOL em 24 horas. Os serviços de depósito foram restaurados em 48 horas, começando com o mesmo lote de ativos principais. A reabertura gradual das retiradas de altcoins começou logo depois, com 20 altcoins adicionais disponíveis para retirada em 26 de setembro. Em de 29 de setembro, as operações com 129 criptomoedas foram restauradas.

Segurança e garantia dos ativos do usuário

A BingX garantiu aos seus usuários que todos os seus ativos na plataforma permanecerão seguros e intactos. Apesar da breve suspensão dos serviços de retirada e depósito, a BingX manteve liquidez estável e serviços de negociação ininterruptos durante todo o incidente. Uma parcela significativa dos ativos armazenados em hot wallets, que estão offline e são mais seguras, não foram afetadas pelo incidente. As fortes reservas da BingX garantem cobertura total de quaisquer perdas potenciais, protegendo os ativos dos usuários em todos os momentos. Em um esforço para garantir operações de retirada ininterruptas, a BingX estabeleceu um Fundo de Segurança totalmente financiado com capital próprio, comprando tokens no mercado secundário. O processo está agora 90% concluído e mais testes de segurança estão em andamento em dezenas de redes antes da retomada total dos depósitos e retiradas de altcoins.

Medidas de investigação e segurança

A investigação do ataque está progredindo rapidamente. A BingX está colaborando com organizações de segurança, incluindo SlowMist e 911, bem como agências de segurança, para rastrear os hackers. Foram feitos progressos significativos na redução do âmbito e a equipa está optimista quanto a resultados mais concretos em breve.

Em resposta ao incidente, a BingX também fez melhorias radicais na sua infraestrutura de segurança. A exchange reformulou completamente seus sistemas de wallets para evitar futuros incidentes desta natureza. Os protocolos internos de monitorização e resposta a ameaças foram reforçados para detectar e neutralizar potenciais ataques mais rapidamente. Além disso, a BingX continuará a realizar auditorias técnicas rigorosas e regulares em colaboração com os seus consultores de segurança para eliminar quaisquer vulnerabilidades, garantindo que a sua plataforma continue a ser um espaço confiável e fortificado para todos os usuários.

Refletindo sobre o incidente, Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX, disse: "A segurança dos ativos de nossos usuários sempre foi nossa principal prioridade e este incidente reafirmou nosso compromisso com isso. Respondemos de forma rápida e eficiente, mas além de nossa resposta técnica, permanecemos fiéis aos nossos valores fundamentais de transparência e confiança. Ao longo de todo o processo, mantivemos nossos usuários informados em todas as etapas, garantindo que eles soubessem que seus ativos estavam seguros. Embora este evento tenha apresentado desafios, também nos deu a oportunidade de fortalecer ainda mais a nossa plataforma. Estamos orgulhosos das ações de nossa equipe e continuamos comprometidos em tornar a BingX uma das exchanges mais seguras e confiáveis do setor".

A BingX continua comprometido em melhorar continuamente os protocolos de segurança, garantindo uma plataforma mais segura e confiável para todos os seus usuários em todo o mundo. Apesar deste desafio, a exchabge está de volta aos trilhos, mais forte do que nunca e empenhada em manter a sua posição como líder global no espaço cripto.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo spot, derivativos, copy trading e gestão de ativos; tudo projetado para as novas necessidades de nossos usuários, desde iniciantes até profissionais. A BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários por meio de ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

Em 2024, o BingX tornou-se um orgulhoso parceiro principal do Chelsea FC, marcando a sua estreia no mundo dos desportos.

Para mais informações, visite www.bingx.com/pt-br/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX