BingX Lança o BingX TradFi, Ampliando o Acesso aos Mercados Financeiros Globais

PANAMA CITY, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de Web3 com foco em inteligência artificial, anuncia o lançamento do BingX TradFi, um recurso inovador que permite aos usuários negociar contratos futuros de uma ampla variedade de ativos globais, incluindo commodities, forex, ações e índices. Com uma oferta diversificada de ativos, experiência de trading avançada e segurança de alto nível, o BingX TradFi demonstra a forte capacidade da plataforma em oferecer uma solução completa de finanças tradicionais (TradFi) para entusiastas do mercado cripto.

Com esse lançamento, a BingX dá um passo significativo além do trading de criptomoedas ao integrar ativos financeiros do mundo real à sua plataforma. O BingX TradFi cria um portal tudo-em-um onde os usuários podem diversificar seus portfólios e aproveitar oportunidades em mercados emergentes. Entre as adições mais recentes estão novas commodities como alumínio, chumbo, cacau e soja, além de novos pares de forex, incluindo USDSGD, EURSGD, GBPSGD e USDBRL. Acesso direto via contratos futuros torna a experiência de negociação mais simples, sem etapas adicionais.

Apoiando-se em uma infraestrutura robusta e em rigorosas medidas de segurança, o BingX TradFi oferece alta liquidez, taxas competitivas e opções de alavancagem de até 500x, proporcionando maior flexibilidade para diferentes estratégias de trading. Gradualmente, a BingX expandiu seu ecossistema para cobrir mais de 50 ativos subjacentes, incluindo metais preciosos como ouro e prata, recursos energéticos como petróleo e gás, pares de forex amplamente negociados como EURUSD e USDJPY, ações de destaque como TSLA e NVDA, além de índices líderes como S&P 500 e NASDAQ 100.

"Em um cenário de mercado cada vez mais dinâmico, o BingX TradFi amplia as oportunidades para traders e reforça nosso compromisso com o empoderamento dos usuários", comentou Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Ao longo dos anos, a BingX se consolidou como referência em trading de futuros, expandindo continuamente sua oferta de ativos para conectar traders a mercados cada vez mais diversos. Seguimos focados em impulsionar a inovação e tornar as oportunidades financeiras globais mais acessíveis."

A introdução do BingX TradFi representa mais um marco na evolução da BingX, ao combinar instrumentos financeiros tradicionais com a velocidade, precisão e versatilidade do trading cripto. Aproveitando sua posição entre as cinco maiores plataformas globais de derivativos cripto, o BingX TradFi amplia o universo de negociação, oferecendo ainda mais possibilidades aos usuários. Este lançamento reforça a reputação da BingX como uma plataforma pioneira no setor cripto e evidencia seu compromisso em atender às necessidades em constante evolução dos traders em um mercado em rápida transformação.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange líder de criptomoedas e uma empresa de Web3 com foco em inteligência artificial, atendendo uma comunidade global de mais de 40 milhões de usuários. Com um portfólio completo de produtos e serviços impulsionados por IA — incluindo derivativos, trading spot e copy trading —, a BingX atende às necessidades de usuários de todos os níveis de experiência, de iniciantes a profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de trading confiável e inteligente, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras que aumentam desempenho e confiança. Em 2024, a BingX tornou-se a exchange oficial de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando sua estreia no universo dos patrocínios esportivos.

