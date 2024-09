A BT escolheu a SS&C para os serviços de registro de unidades

WINDSOR, Connecticut, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a BT, uma das principais empresas de gestão de patrimônio da Austrália, assinou um contrato de longo prazo com a SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) para serviços de registro de unidades. A equipe de Administração de Fundos Geridos da SS&C prestará serviços de registro de unidades para 88 fundos geridos pela BT, incluindo atendimento a investidores e sites de registro de unidades para acesso e transações digitais.

A BT anteriormente gerenciava internamente o registro de unidades e o atendimento a investidores para esses fundos geridos. A SS&C se concentrará em ajudar a BT a oferecer um acesso digital aprimorado às informações dos investidores e em automatizar processos para melhorar a eficiência.

"Estamos felizes por fazer parceria com a BT. Temos trabalhado com as equipes da BT para integrar o modelo operacional e as tecnologias para fornecer uma experiência de ponta desde o primeiro dia", disse Shaun McKenna, diretor da SS&C GIDS, Austrália. "A SS&C tem vasta experiência em ajudar gestores de ativos a digitalizar e transformar suas operações. Estamos ansiosos para oferecer uma solução de registro escalável e com tecnologia para apoiar a BT e seus clientes de fundos geridos nesta empolgante próxima fase de seus negócios."

A SS&C GIDS é o maior agente de transferência e registro de unidades do mundo. A divisão atende mais de 1.000 clientes globalmente, processando mais de 200 milhões de transações por ano. A SS&C atende a todo o ciclo de vida do investidor com soluções completas. Saiba como a SS&C GIDS pode ajudar você a otimizar operações, aumentar a diversificação de produtos, oferecer interações digitais de última geração aqui.

Sobre a BT

A BT faz parte do Westpac Group e tem uma história de 50 anos na prestação de serviços de gestão de patrimônio, incluindo soluções de investimento e suporte a consultores financeiros. A BT é uma das principais empresas de gestão de patrimônio da Austrália, com a visão de possibilitar que a consultoria financeira de qualidade prospere. Saiba mais em https://bt.com.au/

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de serviços e software para os setores financeiro e de saúde. Fundada em 1986, a SS&C tem sua sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Cerca de 20.000 organizações financeiras e de saúde, desde as maiores empresas do mundo até empresas de pequeno e médio porte, confiam no conhecimento, na escala e na tecnologia da SS&C.

Mais informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) você encontra em www.ssctech.com.

