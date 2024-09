BT choisit SS&C pour les services de registre d'unités

WINDSOR, Connecticut, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui que BT, l'une des principales sociétés australiennes de gestion de patrimoine, a signé un accord à long terme avec SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) pour des services de registre d'unités. L'équipe de SS&C chargée de l'administration des fonds gérés fournira des services de registre d'unités à 88 fonds gérés par BT, y compris le service aux investisseurs et les sites Web de registre des unités pour l'accès aux comptes et les transactions numériques.

BT gérait auparavant en interne les services de registre d'unités et aux investisseurs pour ces fonds gérés. SS&C aidera BT à fournir un meilleur accès numérique aux informations sur les investisseurs et à automatiser les processus afin d'améliorer l'efficacité.

« Nous sommes ravis de nous associer à BT. Nous avons travaillé avec les équipes de BT pour intégrer le modèle opérationnel et les technologies afin d'offrir une expérience de pointe dès le premier jour », a déclaré Shaun McKenna, responsable de SS&C GIDS en Australie. « SS&C possède une vaste expérience pour aider les gestionnaires d'actifs à numériser et à transformer leurs opérations. Nous sommes impatients de fournir une solution de registre évolutive et basée sur la technologie pour soutenir BT et ses clients de fonds gérés dans cette nouvelle phase passionnante de leur activité. »

SS&C GIDS est le plus grand agent de transfert et registre d'unités au monde. La division offre ses services à plus de 1 000 clients dans le monde entier et traite plus de 200 millions de transactions par an. SS&C couvre l'ensemble du cycle de vie de l'investisseur avec des solutions de bout en bout. Découvrez ici comment SS&C GIDS peut vous aider à rationaliser vos opérations, à stimuler la diversification de vos produits, à offrir des interactions numériques de pointe et plus encore.

À propos de BT

BT fait partie du groupe Westpac et fournit depuis 50 ans des services de gestion de patrimoine, notamment des solutions d'investissement, et soutient les conseillers financiers. BT est l'une des principales entreprises australiennes de gestion de patrimoine, dont l'objectif est de permettre à des conseils financiers de qualité de prospérer. Pour en savoir plus : https://bt.com.au/

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les industries des services financiers et des soins de santé. Fondé en 1986, SS&C a son siège à Windsor, dans le Connecticut, et des bureaux à travers le monde. Quelque 20 000 entreprises de services financiers et de soins de santé, des plus grandes sociétés du monde aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Informations complémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à l'adresse suivante : www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur X, LinkedIn et Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg