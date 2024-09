BT kiest SS&C voor unit registry-diensten

WINDSOR, Conn., 11 september 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat BT, een toonaangevend Australisch vermogensbeheerbedrijf, een langetermijnovereenkomst heeft gesloten met SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) voor unit registry-diensten. Het Managed Fund Administration-team van SS&C zal unit registry-diensten leveren aan 88 door BT beheerde fondsen, waaronder diensten aan beleggers en unit registry-websites voor digitale rekeningtoegang en transacties.

BT beheerde voorheen zelf de unit registry en de dienstverlening aan beleggers voor deze beheerde fondsen. SS&C zal zich richten op het helpen van BT bij het leveren van verbeterde digitale toegang tot beleggersinformatie en procesautomatisering om de efficiëntie te verbeteren.

"We zijn verheugd om samen te werken met BT. We hebben met de teams van BT gewerkt aan de integratie van het bedrijfsmodel en de technologieën om vanaf dag één een toonaangevende ervaring te bieden," aldus Shaun McKenna, hoofd van SS&C GIDS, Australië. "SS&C heeft uitgebreide ervaring met het helpen van vermogensbeheerders bij het digitaliseren en transformeren van hun activiteiten. We kijken ernaar uit om een schaalbare, op technologie gebaseerde registeroplossing te leveren om BT en haar klanten in beheerde fondsen te ondersteunen in deze spannende volgende fase van hun bedrijf."

SS&C GIDS is 's werelds grootste transferagent en unit register. Het kantoor levert diensten aan meer dan 1.000 klanten wereldwijd en verwerkt meer dan 200 miljoen transacties per jaar. SS&C bedient de volledige levenscyclus van beleggers met end-to-end oplossingen. Ontdek hoe SS&C GIDS u kan helpen bij het stroomlijnen van uw activiteiten, het stimuleren van productdiversificatie, het leveren van geavanceerde digitale interacties en meer hier.

Over BT

BT maakt deel uit van de Westpac Group en heeft een 50-jarige geschiedenis in het leveren van vermogensbeheerdiensten, waaronder investeringsoplossingen, en het ondersteunen van financiële adviseurs. BT is een van de toonaangevende vermogensbeheerbedrijven in Australië met de visie om klanten te laten groeien met hoogwaardig financieel advies. Meer informatie op https://bt.com.au/

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde diensten- en softwareleverancier voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

Aanvullende informatie over SS&C (Nasdaq: SSNC) is beschikbaar op www.ssctech.com.

Volg SS&C op X, LinkedIn en Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg