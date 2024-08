A Bybit amplia as funcionalidades de operação com a integração do MetaTrader 5 (MT5)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit , a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, está integrando o MetaTrader 5 (MT5) em sua plataforma. Esta integração oferece aos traders um ambiente de negociação completo e avançado, desenvolvido especificamente para criptomoedas. A plataforma MT5 da Bybit oferece segurança robusta, opções de negociação flexíveis e suporte para dados de mercado em tempo real.

Bybit Amplia as Funcionalidades de Operação com a Integração do MetaTrader 5 (MT5)

"Ficamos muito entusiasmados por sermos a primeira bolsa de criptomoedas a oferecer a plataforma MT5 aos nossos usuários"", afirmou Joan Han, Sales & Marketing Director da Bybit. "Ao integrar essa plataforma líder do setor, nosso objetivo é equipar os traders com recursos inigualáveis. Os recursos avançados do MT5 em conjunto com a infraestrutura robusta e o serviço excepcional da Bybit criam uma sinergia poderosa que redefinirá sua experiência de negociação de criptomoedas com outros ativos."

Por que a integração do MT5 pela Bybit é um divisor de águas:



Seleção superior de pares de criptomoedas: A plataforma MT5 da Bybit oferece um leque mais amplo de pares de negociação de criptomoedas do que outras corretoras que operam com MT5, proporcionando aos traders mais oportunidades de diversificar seus portfólios e capitalizar em várias tendências de mercado.

A plataforma MT5 da Bybit oferece um leque mais amplo de pares de negociação de criptomoedas do que outras corretoras que operam com MT5, proporcionando aos traders mais oportunidades de diversificar seus portfólios e capitalizar em várias tendências de mercado. Ambiente de negociação aprimorado: O MT5 oferece uma interface intuitiva, ferramentas gráficas avançadas e uma ampla gama de indicadores técnicos, permitindo que os traders tomem decisões embasadas.

O MT5 oferece uma interface intuitiva, ferramentas gráficas avançadas e uma ampla gama de indicadores técnicos, permitindo que os traders tomem decisões embasadas. Ferramentas avançadas de negociação: Os traders podem aproveitar ferramentas gráficas sofisticadas, indicadores técnicos e recursos de negociação algorítmica para tomar decisões embasadas e automatizar suas estratégias.

Os traders podem aproveitar ferramentas gráficas sofisticadas, indicadores técnicos e recursos de negociação algorítmica para tomar decisões embasadas e automatizar suas estratégias. Acesso ampliado ao mercado: Além das criptomoedas, o MT5 oferece acesso a forex, commodities e índices, permitindo que os traders diversifiquem seus portfólios.

Além das criptomoedas, o MT5 oferece acesso a forex, commodities e índices, permitindo que os traders diversifiquem seus portfólios. Experiência de negociação aprimorada: A interface intuitiva da plataforma e as velocidades de execução mais rápidas contribuem para uma experiência de negociação mais agradável.

A interface intuitiva da plataforma e as velocidades de execução mais rápidas contribuem para uma experiência de negociação mais agradável. Benefícios exclusivos da Bybit: Os traders da Bybit desfrutam de outros benefícios, como alavancagem de até 500x em forex e CFDs, taxas competitivas e um nível de Stop Out reduzido.

Para comemorar o lançamento, a Bybit está oferecendo aos traders um desconto de até 20% nas taxas de negociação. O evento acontece de 6 de agosto de 2024 a 30 de setembro de 2024. Para participar, os traders devem se inscrever no evento e negociar na plataforma MT5. Se acumularem pelo menos US$ 50.000 em volume de negociação durante o período do evento, eles poderão ganhar até 20% em descontos nas taxas, calculados como uma porcentagem sobre todas as taxas incorridas.

Participe da revolução do MT5 da Bybit

Com webinars, postagens em blogs e recursos educacionais, a Bybit tem auxiliado efetivamente nossos usuários e traders a se familiarizarem com as funcionalidades do MT5 e a se prepararem para seu lançamento. Experimente o futuro do trading com o Bybit MT5 e visite nosso site para saber mais e fazer o download da plataforma MT%: https://www.bybit.com/future-activity/en/mt5

#Bybit / #TheCryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de operação, atendendo a mais de 40 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit disponibiliza uma plataforma profissional onde investidores e operadores de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte multilíngue da comunidade. A Bybit é uma orgulhosa parceira dos vencedores do campeonato de construtores e pilotos da Fórmula Um: a equipe Oracle Red Bull Racing.

Para obter mais informações sobre a Bybit, acesse Bybit Press .

Para consultas relacionadas com a imprensa, entre em contato com: [email protected]

Para mais informações, acesse: https://www.bybit.com

Para atualizações, siga: As comunidades e redes sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491380/Bybit_Expands_Trading_Capabilities_MetaTrader_5__MT5__Integration.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4880626/Logo.jpg

FONTE Bybit